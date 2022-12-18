İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı: Erdoğan bir dönem daha kazanmamalı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete dikkat çeken bir mesaj geldi. Gelecek yıl seçimlere yönelik yayınlanan analizde muhalefete birleşme çağrısı yapıldı. Gazete aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmemesi gerektiğini belirtti.

'ERDOĞAN TEKRAR SEÇİLMEMELİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" ifadesi kullanıldı.

"HDP DESTEĞİ OLMADAN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZLER"

"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

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"MUHALEFET YENMEK İÇİN BİRLEŞMELİ"

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.