Dünya İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
AVRUPA

İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi, Avrupa'da etkisini giderek daha çok hissettiriyor. Krizi hafifletmek için bazı Avrupa ülkeleri kömür üretimine geri döndü. Son olarak İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Arşiv

İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak." ifadesine yer verildi.

30 yıl sonra ilk kez

İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
DÜNYA
İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir

Çevreciler karara tepkili

Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor.

Greenpeace’ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine "iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği" eleştirisinde bulunuldu.

İngiliz hükümeti, daha önce 2050 yılı itibarıyla ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.

Takvim belli oldu

Takvim belli oldu

​TOKİ projesinde dördüncü etap kuraları 7 ilde çekilecek.
Yapmayan kullanamayacak

Yapmayan kullanamayacak

​İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor.
Numan Kurtulmuştan EYT ve asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.