Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için oruç tutuyor
AVRUPA

İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için oruç tutuyor

İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, ramazan ayında Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Paul Bristow
Paul Bristow

Bristow, Twitter hesabında yayımladığı videoyla, ramazanın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini ifade etti.

Ramazanın manevi yansıma, kendini geliştirme ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Bristow, "Ramazanın ilk haftasında ben de oruç tutmaya karar verdim. Müslüman değilim, bu deneyimi, şehrim Peterborough'da yaşayan tahmini 20 bin Müslüman ile paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Oruç tutacağı bu sürede sadece kendisiyle ilgili daha fazla şey değil, aynı zamanda İslam inancı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umduğunu da kaydeden Bristow, ayrıca bir gününü kameraya alacağını da söyledi.

Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da koronavirüs nedeniyle ilk teravih namazı mahzun geçti
FOTOĞRAF 7
Title
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı.
Title
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.
Title
Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa'nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.
Title
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi.
Title
Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı. Evlerde namazınızı kılın ve bu salgından kurtulmak için dua edin dedi.
Title
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.
Title
Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da koronavirüs nedeniyle ilk teravih namazı mahzun geçti
Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.
Abone Ol Google News
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.

Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.