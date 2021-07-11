Dünya İngiliz Richard Branson uzaya çıkan ilk milyarder oldu
AMERİKA

İngiliz Richard Branson uzaya çıkan ilk milyarder oldu

İngiliz iş insanı Sir Richard Branson, şirketi tarafından geliştirilen uzay aracıyla yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti. Uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yüksekliğe çıkan uzay aracı, bu görevi yaklaşık 90 dakikada tamamlayarak Branson ve ekibini yeryüzüne indirdi. İngiliz iş insanı, bu uçuş sonrası "uzaya çıkan ilk milyarder" unvanını elde etti.

Haber Merkezi AA
İngiliz Richard Branson uzaya çıkan ilk milyarder oldu
Richard Branson

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.

100 kilometre irtifaya ulaştı

Branson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.

Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.

Sorunsuz şekilde yeryüzüne indiler

Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00'de New Mexico'da yeryüzüne indiği ifade edildi.

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