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İngiliz The Economist'ten İsrail'in çocuk katliamına kılıf: Gazze'de normalden çok çocuk var

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden vahşi saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Alçak saldırılar tüm dünyada lanetlenirken, İngiliz medyasından The Economist 'vahşeti meşrulaştırmak için skandal bir habere imza attı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk" başlıklı grafik haberle adeta İsrail'in çocuk katliamına kılıf uydurdular. İsrail'in adının bile geçmediği haberde, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen 10 bin civarındaki Filistinlinin yüzde 40’ının çocuk olmasının nedeni, 'doğum oranının yüksek olması nedeniyle çocuk nüfusunun çok fazla olmasına' bağlandı. The Economist'in skandal haberine tepki yağıyor.

Seren Som
Seren Som
11:21 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sözde insan haklarına saygılı Batılı ülke ve medya kuruluları 29 gündür aralıksız süren İsrail vahşetini görmezden gelmeye devam ediyor.

Sözde insan haklarına saygılı Batılı ülke ve medya kuruluları 29 gündür aralıksız süren İsrail vahşetini görmezden gelmeye devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatması sonrası siyonist güçler, doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçlarına her gün bir yenisini ekliyor.

Hastane, okul demeden binlerce Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıyı katleden İsrail'e sözde 'medeni' Batılı ülkeler ise açık destek vererek katliama adeta çanak tutuyor.

Son olarak İngiliz yayın kuruluşu The Economist, terör devleti İsrail'in 'çocuk katliamına' adeta kol kanat geren bir habere imza attı.


'Ölü sayıları şişirilmiş olabilir'

"Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk?"
başlıklı skandal haberde, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-24 Ekim tarihleri ​​arasındaki ölü sayılarının 'şişirilmiş olma endişesi taşıdığı' ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığının Hamas tarafından yönetildiği vurgulandı.

Biden'ın sivil katliam bahanesi hatırlatıldı

Haberin devamında İsrail'i ziyareti sırasında sivil katliamına kılıf uyduran ABD Başkanı Biden'ın sözleri hatırlatıldı. Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğini belirtti. Biden, işgalci İsrail ordusunun sivil katliamlarına ilişkin ise Hamas'ın "sivillerin arkasına saklandığını", bunun da İsrail'e "ek bir yük getirdiğini" belirtti.

Ukrayna ile Gazze'deki çocuklar karşılaştırıldı

Ukrayna-Rusya savaşasıyla Gazze saldırısındaki ölü sayılarının karşılaştırıldığı haberde, "Çok daha büyük iki güç (Ukrayna-Rusya)" ve "Çok daha uzun dönemde" ifadeleriyle İsrail vahşeti adeta küçümsendi.

Ukrayna'da yaklaşık 9 bin 800 sivil ölümünün 550'den azının çocuk olduğu ancak Gazze'de bu oranın çok yüksek olmasının nedeni 'genç nüfus yapısına' bağlandı.

Soykırımın kılıfı: Doğum oranı yüksek!

The Economist'in İsrail'in adını bile geçirmediği, sanki Filistinli çocukların kendi kendilerine öldüğü algısıyla kaleme aldığı haberde katliama adeta kılıf hazırlandı. Doğum oranının yüksek olduğu, bu nedenle Filistin topraklarının nüfusunun yaklaşık yarısının 20 yaşın altında olduğu hatta bu oranın Irak, Namibya ve Tayland gibi diğer üst-orta gelirli ülkelerin ortalamasından çok daha yüksek olduğu" ifadelerine yer verildi. İşgalci gücün katliamları yerine bölgenin demografik yapısıyla ilgili derinlemesine yapılan analiz haberin yayınlanma amacı "çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var" algısının yapıldığı şeklinde yorumlandı.


Tepki yağıyor: 'Bebek ölümlerini normalleştirme' çabası

The Economist'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber ise büyük tepki topladı. “Bebek ölümlerini normalleştirme” çabası olarak nitelendirilen habere, "Bu makalenin amacı nedir? Okuyucuya Filistinli kadınların iki yerine üç çocuğu olduğunu bildirmek için… Bu, İsrail'in bir yerine iki çocuğu öldürmesi anlamına mı geliyor?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.


Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze
Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze

İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk. İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın), Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre, Filistin'de 3 haftada 3 binden fazla çocuk öldürüldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Bu kapsamda, Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülüyor. Save The Children, Filistin'de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının, dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda, bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.



#The Economist
#Gazze
#İsrail
#Filistin
#İngiltere
#Çocuk
#Katliam
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