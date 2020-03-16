Dünya İngiliz uzmanlar itiraf etti İngiltere koronavirüse hazır değil; ilaç, yeterli ekipman ve personel yok
AVRUPA

İngiliz uzmanlar itiraf etti: İngiltere koronavirüse hazır değil; ilaç, yeterli ekipman ve personel yok

Koronavirüse karşı hiçbir tedbir almayan İngiltere'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. İngiltere'de sosyal hizmet uzmanları hükümeti uyararak koruyucu giysi, alkol, oksijen gibi kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Uzmanlar ayrıca artan vakalarla birlikte sedasyon ve ağrı kesici ilaçlarının 24 saatten kısa bir sürede bitebileceğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta Londra'da hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri anlatan bir basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta Londra'da hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri anlatan bir basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüse karşı hiçbir önlem almayan İngiltere'de ilaç, oksijen, yatak ve diğer tıbbı malzeme yetersizliği alarm veriyor. Koronavirüs tehlikesine karşı hiçbir tedbir almama ve sürü bağışıklığı stratejisi yürüten İngiltere'de sağlık sektörü büyük bir sınavla karşı karşıya.

İngiltere aldığı karar çercevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsten korunma planını reddetti ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre gündelik hayatı kısıtlayan tedbirlerin oldukça az olduğu İngiltere'de İtalya'da yaşanan krizin bir benzerinin yaşanması durumunda tıbbi malzeme yetersizliğinin artacağı ve sağlık sisteminin çökeceğinden endişe ediliyor.

İngiltere'de sosyal hizmet uzmanları hükümete ülkenin koronavirüs krizine karşı hazır olmadığı konusunda uyarıda bulunarak koruyucu giysi, alkol, oksijen gibi kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Hazır değiliz

Anestezistler Derneği tarafından düzenlenen ve bu hafta sonu yaklaşık 1000 sağlık görevlisinin izlediği özel bir web seminerinde, uzmanlar krizle mücadele için yeterli ekipman veya personel olmadığını itiraf etti.

İlaçlar bitiyor

Uzmanlar, 10 koronavirüs hastasının olduğu bir hastanede sedasyon ve ağrı kesici ilaçlarının 24 saatten kısa bir sürede bitebileceğini söyledi. Ülkede ayrıca genelde hastanelerde şiddetli sancı çeken kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bir ağrı kesici olan Fentanil'in de stoklarının azaldığı ifade ediliyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) uzun zamandır personel, hizmet ve kaynak sıkıntısı içinde olduğu biliniyor. Koronavirüs salgınıyla sistem üzerindeki baskının daha da ağırlaşmasından ve sistemin çökmesinden endişe ediliyor. Hükümetin geciktirme stratejisi de bu endişeye çözüm olarak sunuluyor. Bu stratejisinin doğal bir sonucu olarak gösterilen ve “sürü bağışıklığı” tabir edilen metodun ise temel olarak bu amaca hizmet etmesi bekleniyor.

İngiltere'de resmi rakamlara göre ülkede salgına yakalanan kişi sayısı bin yüzü geçti. Koronavirüs taşıdığı tespit edildikten sonra hayatını kaybeden kişi sayısı ise cumartesi itibariyle 21 olarak açıklandı. Ülkede bugüne kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısının ise 38 bin civarında olduğu bildirildi. Ancak hükümetin salgınla ilgili belirlediği stratejiye göre artık ağır vakalar haricinde test yapılmayacağını açıklaması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
FOTOĞRAF 7
Title
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
Title
Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
Title
93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
Title
Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Title
The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
Title
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
Title
Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.


Toplam vaka 47 oldu

Toplam vaka 47 oldu

"Düşmanımızı biliyoruz, 1.5 - 2 ay çok önemli"
Millet-devlet birlikteliği

Millet-devlet birlikteliği

Erdoğan, toplantının ardından yeni adımları açıklayacak.
Bana korona tedavisi uyguluyorlar

Bana korona tedavisi uyguluyorlar

Ünlü sunucu İstanbul'daki hastaneden video yayınladı
İki ülke <br>sınırlarını kapattı

İki ülke
sınırlarını kapattı

Fransa ise serbest dolaşımı sınırlandırdı.
Provakatörler gözaltında

Provakatörler gözaltında

​İçişleri, provokatif koronavirüs paylaşımlarını tespit etti.
Yüzde 60'ına <br>bulaşmasını bekleyecekler

Yüzde 60'ına
bulaşmasını bekleyecekler

​İngiltere'den koronavirüse karşı tepki çeken strateji.
Tüm mekanlar kapatılacak

Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Şarkı söylenen <br>balkonların perde arkası

Şarkı söylenen
balkonların perde arkası

​Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da bu hastaneyi açmak istiyorlar.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.
Rusya kepenk indirdi!

Rusya kepenk indirdi!

​Raflar boşaldı, bazı marketlerin kapısına kilit vuruldu...
Cemaatle <br>namaza ara!

Cemaatle
namaza ara!

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
'İngiliz itirafları'

'İngiliz itirafları'

'Ne ekipman var ne personel, tükendik'
'Bir kaç bin Türk...'

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.
Yargıda<br>önlemler serisi

Yargıda
önlemler serisi

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan önlemleri açıkladı.
Tane tane anlattı

Tane tane anlattı

​İtalya'daki trajediyi Türk akademisyenden dinleyin

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.