Dünya İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi
AVRUPA

İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi

İngiliz hükümeti, 7 Rus oligarkın ülkedeki varlıklarının dondurulmasına ve seyahatlerinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli bir liman olamaz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi
Boris Johnson

İngiliz futbol takımı Chelsea FC'ye ek olarak Evraz ve Norisk Nickel şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abromavich'in adı yaptırım listesinin ilk sırasında yer aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırımların uygulanacağı diğer oligarklar arasında En Group hisssedarı Oleg Deripaska, Rosnef Üst Yöneticisi Igor Sechin, VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, Gazprom Üst Yöneticisi Alexei Miller, enerji boru hattı alanında çalışan Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı Nikolai Tokarev ve Bank Rossiya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri Lebedev'in olduğu bildirildi.

İngiltere Rusya'ya "büyük yaptırım" uygulayacağını duyurdu
DÜNYA
İngiltere Rusya'ya "büyük yaptırım" uygulayacağını duyurdu

Söz konusu oligarkların Kremlin'e en yakın isimler olduğu belirtilen açıklamada, dondurulacak toplam varlıkların değerinin yaklaşık 15 milyar sterlini bulduğu bildirildi.

Açıklamada, 7 olgiarkın tüm varlıklarının dondurulmasına ek olarak, İngiltere'ye seyahat etmelerinin, şirketleri ile herhangi bir İngiliz şirketinin ya da vatandaşının iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

ABD'den sonra İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatını durduracak
EKONOMİ
ABD'den sonra İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatını durduracak

Abromovich'in sahibi olduğu futbol kulübü Chelsea'nin sadece tek başına değerinin 9 milyar sterlinden fazla olduğu aktarılan açıklamada, Oleg Depiska'nın ise toplam varlığının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli bir liman olamaz." ifadesini kullandı.

Son yaptırımların, İngiltere'nin Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımı olduğunu belirten Johnson, "Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasa dışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde
DÜNYA
İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde
Türkiyeyedoğru yola çıktılar

Türkiye'ye
doğru yola çıktılar

30 Mart'a kadar sekiz LNG gemisi gelecek.
TOKİdengurbetçilere 420 konut

TOKİ'den
gurbetçilere 420 konut

​Başvurular 21 Mart'ta başlıyor.
Sürdürülebilir ateşkes gerekiyor

Antalya'daki üçlü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan barış mesajı.

Kiev yönetimi Rusya'ya talepte bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.