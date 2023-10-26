İngiltere ABD ve Almanya Orta Doğu'ya asker yığıyor

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Orta Doğu'daki askeri hareketliliğini gösteren harita.
ABD'ye ait askeri kargo uçakları Doğu Akdeniz'de gece gündüz uçuyor. ABD'den silah, mühimmat, teçhizat ve askeri personel yüklenildiği tahmin edilen kargo uçakları, 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'ya asker yığıyor. ABD'nin Orta Doğu'da bulunan 25'i aşkın hava üssünün 12'si Irak, Suriye ve Ege'de bulunuyor. En önemli üslerinden biri ise Girit'in kuzeybatısında yer alan Suda Hava Üssü. Yunanistan ile birlikte adaları silahlandırmaya devam eden ABD'nin en büyük askeri varlığı Suda Üssü'nde bulunuyor. Zira bu üs, çok sayıda 'hayalet' F-35 savaş uçağının yanı sıra onlarca savaş uçağı, helikopter ve askeri kargo uçağına da ev sahipliği yapıyor.
ABD, geçtiğimiz 2 hafta boyunca İsrail'e destek için bölgeye 2 uçak gemisi görev gücü ve beraberinde binlerce asker, uçak gemilerine konuşlanabilen çok sayıda F/A-18, F-35, F-16 ve F-15 savaş uçakları gönderdi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada ise Orta Doğu'ya 12 adet Patriot Hava Savunma Sistemi ve THAAD Saha Savunma Sistemi gönderileceği belirtilmişti.
Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine ise, son günlerde artan Şii milis saldırıları sebebiyle 'güvende olmadığını' gerekçe göstererek takviye birlikler gönderiyor.
Bu denli büyük bir askeri hazırlığın sadece Gazze için olup olmadığı ise bilinmiyor.