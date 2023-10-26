İngiltere ABD ve Almanya Orta Doğu'ya asker yığıyor

ABD'ye ait askeri kargo uçakları Doğu Akdeniz'de gece gündüz uçuyor. ABD'den silah, mühimmat, teçhizat ve askeri personel yüklenildiği tahmin edilen kargo uçakları, 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'ya asker yığıyor. ABD'nin Orta Doğu'da bulunan 25'i aşkın hava üssünün 12'si Irak, Suriye ve Ege'de bulunuyor. En önemli üslerinden biri ise Girit'in kuzeybatısında yer alan Suda Hava Üssü. Yunanistan ile birlikte adaları silahlandırmaya devam eden ABD'nin en büyük askeri varlığı Suda Üssü'nde bulunuyor. Zira bu üs, çok sayıda 'hayalet' F-35 savaş uçağının yanı sıra onlarca savaş uçağı, helikopter ve askeri kargo uçağına da ev sahipliği yapıyor.