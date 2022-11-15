Dünya İngiltere ABnin savunma projesine katılacak
AVRUPA

İngiltere AB'nin savunma projesine katılacak

Avrupa Birliği (AB), Konseyi, İngiltere'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine davet edilmesi için karar aldı. AB Savunma Bakanları Toplantısı devam ederken AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, askeri ulaştırma alanındaki projenin koordinatörü olarak Hollanda, İngiltere'yi davet etmek üzere görevlendirildi.

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İngiltere ABnin savunma projesine katılacak
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Avrupa Birliği (AB), Konseyi, İngiltere'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine davet edilmesi için karar aldı.

AB Savunma Bakanları Toplantısı devam ederken AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, askeri ulaştırma alanındaki projenin koordinatörü olarak Hollanda, İngiltere'yi davet etmek üzere görevlendirildi.

Konsey açıklamasında, İngiltere'nin AB projesine ciddi katma değer sağlayacağı ifade edildi.

Bu projeye geçen sene ABD, Norveç ve Kanada dahil olmuştu

AB yönetimi, özellikle Ukrayna'daki savaştan sonra askeri birliklerin ve ekipmanın Avrupa genelinde taşınmasının güvenlik açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor. Hızlı hareket kabiliyeti ve silahlı kuvvetlerin emniyetli ulaşımının, krizlere karşılık vermede AB ve NATO'nun geliştirilmesi bakımından önemli olduğu vurgulanıyor.

AB'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine, geçen yıl ABD, Norveç ve Kanada da dahil olmuştu.

PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği) projesi, sınır geçişleri için askeri ulaştırma prosedürlerinin standartlaştırılması ve basitleştirilmesini hedefleyen siyasi ve stratejik bir platform olarak nitelendiriliyor. Proje, Avrupa'daki yollar, köprüler, demir yolları gibi altyapıların standart hale getirilerek personel ve askeri malzemelerin hızlı hareketinin sağlanmasını amaçlıyor.

PESCO içinde 25 AB ülkesi bulunuyor

AB yönetimi, PESCO'yu AB savunma politikasının ana hatlarından biri olarak görüyor. PESCO içinde 25 AB üyesi ülke bulunuyor. PESCO projelerinin, AB'nin savunma iş birliği için çerçeve görevi görmesi öngörülüyor.

PESCO katılımcısı ülkeler, ortak savunma kabiliyetleri geliştirilmesi, yatırımların koordine edilmesi, operasyonel hazırlığın ve silahlı kuvvetlerin dayanıklılığının artırılması için çalışıyor.

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