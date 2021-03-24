Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var

İngiltere Boris Johnson, milletvekilleriyle yaptığı özel bir toplantıda, aşılama programında kaydettikleri başarının arkasında "kapitalizmin" ve "açgözlülüğün" olduğunu söyledi. İngiliz medyasına konuşan kaynaklar Johnson'un sözlerini "bunu söyler söylemez ortalığı karıştırdığını anladı ve maksadını aştığını gördü" ifadeleriyle yorumladı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var
İngiltere Başbakanı Johnson.

İngiltere Boris Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleriyle yaptığı özel bir toplantıda, aşılama programında kaydettikleri başarının arkasında "kapitalizmin" ve "açgözlülüğün" olduğunu söyledi.

SÖZLERİNİ GERİ ALDI

Ancak BBC'ye bilgi veren kaynaklar, Johnson'ın toplantıda bu sözleri sarf ettikten hemen sonra çok hızlı bir şekilde geri aldığını belirtti.

MAKSADINI AŞTI

BBC'de yer alan habere göre bir milletvekili, Johnson "bunu söyler söylemez ortalığı karıştırdığını anladı ve maksadını aştığını gördü" ifadelerini kullandı.

İlk olarak The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Johnson toplantıda, "Aşı konusunda başarıya ulaşmamızın nedeni kapitalizm, bunun nedeni açgözlülük, dostlarım" dedi İngiltere Başbakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı.

İngiltere'de şu ana kadar 28 milyondan fazla kişi en az bir doz aşı aldı. Bu sayı, yetişkin nüfusun yarısından fazlasına denk geliyor. İngiltere'nin programında AstraZeneca-Oxford ve Pfizer-BioNTech aşıları kullanılıyor.

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