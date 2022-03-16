Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnsondan Kırım itirafı Korkunç bir hata yaptık
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kırım itirafı: Korkunç bir hata yaptık

İngiliz Başbakan Boris Johnson, ülke basın için bir yazı kaleme aldı. Yazısında, Ukrayna-Rusya savaşını ele alan Johnson, " Batı o dönem korkunç bir hata yaptı" diyerek Kırım'ım ilhak edilmesi hakkında sessiz kalınmasının yanlış bir hamle olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere Başbakanı Boris Johnsondan Kırım itirafı: Korkunç bir hata yaptık
Boris Johnson

İngiliz Başbakan Boris Johnson’ın yazdığı makale, İngiliz gazetesi Daily Telegraph’ta yayınlandı. Boris Johnson, yazısında Ukrayna’daki savaşı ele aldı. Johnson, Rusya ile mücadele etmenin tek yolunun baskıları arttırmak ve yaptırımlara devam etmek olduğunu ifade etti.

"BUNA İZİN VERDİK"

İngiltere Başbakanı Johnson, makalesinde 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi hakkında şu yorumu yaptı: “Putin, Ukrayna’yı ilk defa 2014’te işgal etti. Batı o dönem korkunç bir hata yaptı. Rusya, bağımsız ve egemen bir devlete ait büyük bir toprak parçasını ele geçirdi ve biz de buna izin verdik.”

  • Boris Johnson, Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatının durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarsaydı bugün bunlar olur muydu?
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarsaydı bugün bunlar olur muydu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında Kırım'ın ilhakına dikkat çekerek, 'Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsaydı bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya?' açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'DAN KIRIM TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım ile ilgili Batı'ya önemli mesajlar içeren açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?
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​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek
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