İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kırım itirafı: Korkunç bir hata yaptık

İngiliz Başbakan Boris Johnson’ın yazdığı makale, İngiliz gazetesi Daily Telegraph’ta yayınlandı. Boris Johnson, yazısında Ukrayna’daki savaşı ele aldı. Johnson, Rusya ile mücadele etmenin tek yolunun baskıları arttırmak ve yaptırımlara devam etmek olduğunu ifade etti.

"BUNA İZİN VERDİK"

İngiltere Başbakanı Johnson, makalesinde 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi hakkında şu yorumu yaptı: “Putin, Ukrayna’yı ilk defa 2014’te işgal etti. Batı o dönem korkunç bir hata yaptı. Rusya, bağımsız ve egemen bir devlete ait büyük bir toprak parçasını ele geçirdi ve biz de buna izin verdik.”

Boris Johnson, Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatının durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarsaydı bugün bunlar olur muydu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında Kırım'ın ilhakına dikkat çekerek, 'Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsaydı bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya?' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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ERDOĞAN'DAN KIRIM TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım ile ilgili Batı'ya önemli mesajlar içeren açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

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