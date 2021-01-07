Dünya İngiltere Başbakanı Johnson ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici
AMERİKA

İngiltere Başbakanı Johnson: ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington DC’de Başkan Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasına yönelik yaptığı açıklamada "utanç verici sahneler" ifadesinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

ABD Kongresinde Joe Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basarak kargaşa çıkardı.

  • Çıkan olaylardaki şiddet görüntüleri üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD’de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verisi sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi.

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