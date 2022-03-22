Dünya İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifinde bulundum
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İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı: Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifinde bulundum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı: Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifinde bulundum
​​İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bunu reddettiğini ifade etti.

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, “Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy’i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden’a, “Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var” cevabını vermişti.

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