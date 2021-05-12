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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson İsrail ve Filistine "acilen gerilimin düşürülmesi" çağrısı yaptı
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson İsrail ve Filistin'e "acilen gerilimin düşürülmesi" çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunarak, acilen gerilimin düşürülmesini istediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson İsrail ve Filistine acilen gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson çağrıda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunarak, acilen gerilimin düşürülmesini istediklerini bildirdi.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Filistinlileri uçurumdan geri çekilmeye ve her iki tarafı da itidale çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerilimlerin acil bir şekilde azalmasını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedildi.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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