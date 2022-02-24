İngiltere Başbakanı Johnson'dan NATO liderlerine 'acil' toplantı çağrısı

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, kıtamız için bir felakettir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bu sabah ulusa hitap edeceğim. G7 liderleriyle de görüşeceğim ve tüm NATO liderlerini mümkün olan en kısa sürede acil toplantıya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın, TSİ ile 20.00'de de parlamentoda konuşma yapması öngörülüyor.
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
GÜNDEM
Başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu
EKONOMİ
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DÜNYA
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD Rusya ile savaş istemiyor
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Ukrayna'da panik havası hakim. Halk ATM'lere ve marketlere akın etti.
<br><br>Şehri terk etmek isteyenler ise otomobilleri ile trafik oluşturdu. Öte yandan otobüs istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.<br><br>
Akaryakıt kuyrukları oluştu.
Ukrayna'da panik: ATM, market ve otobüs kuyrukları uzuyor
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Ukrayna halkı atm ve marketlere akın etti. Yollara dökülen kişilerin trafik oluşturduğu görüldü.
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Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı.
. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.\" dedi. Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.
Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.<br>
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
AKIN ETTİLER<br><br>. Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.<br>
ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, \"Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum\" dedi.
İşte Ukrayna'dan gelen görüntüler...
Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti
Rusya'nın Ukrayna harekatına dair bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Ukraynalılar, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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New York Times, \"Rusya Ukrayna'ya saldırıyor\" başlığını kullandı. <br><br>Başlığın altında, \"Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi\" ifadelerine yer verildi.<br><br>Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.
The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, \"Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi\" başlığını kullandı.<br><br>
İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.<br><br>
Fransız gazetesi Le Figaro, \"Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi\" manşetiyle okuyucularını karşıladı.<br><br>
The Times ise, \"Rusya, Ukrayna'nın işgaline başlarken Kiev'de patlamalar duyuluyor\" dedi.<br><br>
Financial Times da başlığında saldırıları işgal olarak nitelendirdi.<br><br>
Wall Street Journal ise \"Putin'in askeri operasyon kararı Batı tarafından kınandı\" ifadelerini kullandı.<br><br>
Washington Post da saldırıları Rusya Ukrayna'ya saldırıyor ifadeleriyle nitelendirdi.<br><br>
Rusya'nın birçok dilde yayın yapan devlet destekli kanalı Sputnik ise \"Putin Donbass'ta özel askeri operasyon emri verdi, dış tehditlere anında cevap verileceğini söyledi\" dedi.<br><br>
Rusya'nın Ukrayna askeri harekatını dünya basını nasıl gördü?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya operasyon emrini verdi. Böylece Donbas bölgesine beklenen askeri harekat başlamış oldu. Harekat dış basında geniş yer buldu. İşte Rusya'nın Ukrayna işgalinin manşetlerden görünüşü...
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emrini verdi.<br><br>Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, \"Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak\" dedi.<br><br>Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
Ukrayna ülke genelindeki patlamalar ve hava saldırıları sonrasında sıkıyönetim ilan etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkeleri herhangi bir müdahale girişiminin “hiç görmediğiniz sonuçlara” yol açacağı konusunda uyardı.
Putin'in emri sonrası Rus askerleri hızla bölgeye girerken dünyadan ise Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler yağmaya başladı.
Çok sayıda ülke Rusya'ya yönelik ambargo ve yaptırım kararları açıkladı.
Peki söz konusu yaptırımlar Rusya'ya boyun eğdirir mi? İşin bu tarafında uzmanlar Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki paraya dikkat çekerek bu rezerv ile ne kadar bir süre sıkıntı çekilmeden yaşanabileceğine ilişkin süre paylaşıyor..
Rusya ambargolara karşı 60 ay dayanacak bir ekonomik modelleme yaptı.
Bu modelde, 500-600 milyar Dolar rezerv biriktirmek, Altın rezervini olabildiğince arttırmak, dış borçlanmayı azaltmak hatta sıfırlamak, dolar para biriminden kopmak, siber alanda kendi teknolojisini inşa etmek ana unsurlar.
Rus Merkez Bankası’nın yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervi var.
Bunun Batı’dan gelecek ambargolara karşı en az 60 ay sıkıntı çıkmadan yeteceği görüşü var.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yaklaşık 200 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakam GSYH’nin yüzde 12’sine eşit.
Öte yandan Avrupa Birliği üye ülkeleri, Doğalgaz temini bakımından Rusya’ya bağımlı durumda.
Rusya, AB’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını, petrol ithalatının da neredeyse üçte birini karşılıyor.
Tek tek üye ülkelere bakıldığında, 11 üye ülkenin doğalgazının dörtte üçünü karşıladığı gerçeği var.
Avrupa Birliği’nde başrolü üstlenen Almanya doğalgazının yarısından fazlasını Rusya’dan karşılıyor.
AB ülkeleri ve ABD Rusya’yı küresel bir finansal iletişim hizmeti olan SWIFT sisteminden çıkarmayı düşünüyor.
Bu ilk etapta Rus bankalarının denizaşırı ülkelerde iş yapmasını fiilen çok zorlaştıracak bir hamle gibi görülüyor. Ancak bu yaptırımın, bankaları Rus finans kurumlarıyla yakın bağları olan ABD ve Almanya gibi ülkeler için ekonomik bir maliyete de neden olacak. O yüzden şu anda SWIFT kılıcı çekilemedi.
Rus parasını İngiltere başkentindeki boyutunu ifade etmek için “Londragrad” takma adı kullanılıyor. İngiltere hükümeti, Londra’ya akan yasadışı Rus parasıyla mücadele sözü verse de bunun kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. BBC’ye göre İngiltere hükümeti, bu sorunu, insanların paralarının nereden geldiğini anlatmalarını gerektiren “açıklanamayan servet emirleri” çözümüyle aştığını iddia ediyor.
Londra uzun yıllardır zengin Rusların yaşamak ve gayrimenkul almak için tercih ettikleri bir yer. İçişleri Bakanlığı 2008’den bu yana 2 bin 581 Rus vatandaşına yatırımcı vizesi verdi. Bu yüzden fişi çekmek, ilgili-ilgisiz kişi ayrımı yapmak çok da kolay değil.
İlgili kişilerin varlıklarının dondurulması ve seyahatlerinin yasaklanması gibi ekonomik yaptırımların çoğu zaten yürürlükte. Rusya bu yaptırmalara karşı tedbirli bu yüzden etkilenme beklenmiyor.
Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin doğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlılığına bakıldığındaysa tablo dikkat çekici.
Rusya doğalgazı Avrupa’ya Kuzey Akımı, Yamal-Europe ve Kardeşlik gibi birkaç ana boru hattıyla yolluyor. Bu doğalgaz bölgesel depolarda toplanıyor, sonra buradan kıtanın dört bir yanındaki farklı ülkelere dağılıyor.
Avrupa’da doğalgaz konusunda Rusya’ya en bağımlı ülke Finlandiya. 2020 verilerine göre Finlandiya’nın aldığı doğalgazın yüzde 94’ü Rusya’dan.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise doğalgazının yüzde 49’unu Rusya’dan temin ediyor.
İtalya’da bu oran yüzde 46 olurken Polonya’da yüzde 40, Fransa’da ise yüzde 24.
AB ülkelerinin Rus gazından faydalanma ortalamasıysa yüzde 32.
Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket.
Gazprom’un gaz ihracat geliri 2021’de yüzde 120 artarak 55,5 milyar dolara ulaştı.
Rusya’nın petrol ve doğalgaz satarak kazandığı para ise federal bütçenin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.
Bazı uzmanlar Avrupa’ya giden boru hattının tamamen kesilmesinin Gazprom’a günlük 203 milyon ila 228 milyon dolar arasında gelir kaybına mal olacağını hesaplıyor.<br><br>Bu miktarda bir kayıp Rus ekonomisi için ağır olsa da Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 600 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor.<br>
Ambargolara karşı Rusya'nın elindeki en büyük silah: Beş yıl boyunca yetebilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in emri sonrası Rus askerleri hızla bölgeye girerken dünyadan ise Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler yağmaya başladı. Çok sayıda ülke Rusya'ya yönelik ambargo ve yaptırım kararları açıkladı. Peki söz konusu yaptırımlar Rusya'ya boyun eğdirir mi? İşin bu tarafında ise Rusya'nın yaptığı bir ekonomik modelleme öne çıkıyor. Söz konusu çalışmaya göre Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki parayla 60 ay sıkıntı çekilmeyeceği ifade ediliyor.
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Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum...
İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor.
Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi.
Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor.
Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi.
İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı.
İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler.
Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar...
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...
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Tüm dünyanın merakla izledi Rusya-Ukrayna krizinde bombalar patlamaya başladı. Harekatın başlamasıyla birlikte piyasalar tepki vermeye başladı. Rusya, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ukrayna’ya harekata başladı. Harekatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu. Donbas’ta başlayan operasyon Kiev’e kadar uzandı. Rusya’nın Ukrayna’daki bazı askeri havaalanlarını bombaladığı da gelen Haberler arasında yer aldı. TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi. Saldırının ardından ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri yüzde 1,896 seviyesine geriledi.<br><br>
PİYASALARDAN SERT TEPKİ<br>Rusya’nın saldırıya başlamasıyla birlikte ilk tepkiyi Altın verdi. Ons altın fiyatları 1931.2 dolara kadar yükseldi. Ons altın güne 1909 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1907 dolar, en yüksek de 1931 dolar seviyesi görüldü. Saat 06:35 itibarıyla ons altın 1930 dolar seviyesinde işlem görüyor.<br><br>
GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE<br>Gram Altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 859 lira seviyesini gördü. Saat 06:35 itibarıyla 857.9 liradan alıcı buluyor.<br><br>
PETROL FİYATLARI DA YÜKSELDİ<br>Petrol fiyatları da savaştan olumsuz etkilendi. Brent petrol yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 97 dolar seviyesinde işlem görüyor.<br><br>
KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ<br>Kripto para birimleri de sert gerileme gösterdi. Bitcoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 35 bin 320 dolar, Ethereum yüzde 8’e yakın düşüşle 2 bin 427 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.<br><br>
Rusya-Ukrayna krizi: Altın petrol ve kripto paralarda son durum nedir?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte para piyasalarında da hareketlenmeler görülmeye başlandı. Altın tarafında güçlü yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla birlikte 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi.