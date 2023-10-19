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İngiltere Başbakanı Sunak'tan peş peşe skandal İsrail hamleleri: Halkın sokağa dökülmesi bile vazgeçirmedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Filistin'deki katliam saldırılarını kınayan bir açıklama yapmayı reddederek İsrail'e destek açıklaması yaptı. Sunak'ın kararı sonrası İngiliz halkı sokaklara döküldü. Bugün ise İsrail'e giden Sunak, terör devletinin başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. Öte yandan Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.

Seren Som
09:33 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rishi Sunak'ın savaş yanlısı İsrail'e yönelik hamleleri İngiltere'de büyük tepki topluyor.

Rishi Sunak'ın savaş yanlısı İsrail'e yönelik hamleleri İngiltere'de büyük tepki topluyor.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları aralıksız sürürken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin karşıtı bir hamle geldi.

İngiliz Parlamentosunda konuşma yapan Sunak, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınayan bir açıklama yapmak yerine İsrail'i destekleyen bir açıklama yaptı.

Hastane saldırısını İsrail'in yaptığını reddetti

Sunak açıklamasında, "İsrail kendisini savunma hakkına sahip. Hamas'tan farklı olarak, İsrail hükümetinin, kuvvetleri uluslararası hukuka uygun şekilde hareket edeceğini açıkla belirtiyor" dedi.

Sunak, İsrail'in El Ahli Baptist hastanesine yaptığı katliam saldırısıyla ilgili acele karar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere'nin saldırının arkasında kimin olduğuna dair kararını açıklayamayacağını söyledi.

İngiltere'de halk sokağa çıktı

Sunak'ın İsrail'i kınamayı reddedip, İsrail'e destek vermesi ve parlamentonun da bunu onaylamasının ardından İngiliz halkı sokaklara döküldü. Downing St. konutunun önüne akın eden İngilizler, Sunak ve hükümet aleyhinde sloganlar attı.


İsrail'e gidiyor

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki Hamas operasyonunun ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi.

İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Al Jazeera: Türkiye'ye inanıyor

Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve
'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor'
yorumuna yer verildi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Rishi Sunak
#İsrail
#Gazze
#Filistin
#İngiltere
#Türkiye
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