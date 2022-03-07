İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin: Rusya savaşı kazanamayabilir
İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın savaşı kaybedebileceğini söyledi. Amiral Radakin 'Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor.' ifadelerini kullandı.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın savaşı kaybedebileceğini söyledi. Amiral Radakin 'Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor.' ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna işgali iki haftadan kısa bir süre önce başladığında, çoğu kişi Rus tanklarının birkaç saat içinde Kiev'e girmesinin kaçınılmaz olduğu iddia etmişti. Ancak bir dizi stratejik hata ve Ukrayna birliklerinin savaş alanındaki dikkate değer direnişinden sonra tüm tahminler boşa çıktı.
RUS ORDUSU ZAYIFLIYOR
Rusya Ukrayna savaşında 12. güne geçildi. Tony radakin 24 saat içinde sekiz Rus uçağının düşürülmesinden sonra Putin'in 'yok edilmiş' kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaşı kaybedebileceğini öne sürdü.Radakin, Rusya'nın askerlerinin 'karmaşa içinde' olduğunu ve işgalin 'iyi gitmediğini' söyledi.
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RUS İŞGALİ İYİ GİTMİYOR
Dün BBC'ye konuşan Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı devralmasının 'kaçınılmaz' olup olmadığı sorusuna "Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük" diyerek "Ukrayna'nın hem silahlı kuvvetleri hem de halkı tarafından dikkate değer bir direniş gösterdiğini ve tüm dünyanın Rusya'ya baskı uygulayarak bir araya geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.