İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin: Rusya savaşı kazanamayabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın savaşı kaybedebileceğini söyledi. Amiral Radakin 'Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor.' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgali iki haftadan kısa bir süre önce başladığında, çoğu kişi Rus tanklarının birkaç saat içinde Kiev'e girmesinin kaçınılmaz olduğu iddia etmişti. Ancak bir dizi stratejik hata ve Ukrayna birliklerinin savaş alanındaki dikkate değer direnişinden sonra tüm tahminler boşa çıktı.

RUS ORDUSU ZAYIFLIYOR

Rusya Ukrayna savaşında 12. güne geçildi. Tony radakin 24 saat içinde sekiz Rus uçağının düşürülmesinden sonra Putin'in 'yok edilmiş' kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaşı kaybedebileceğini öne sürdü.Radakin, Rusya'nın askerlerinin 'karmaşa içinde' olduğunu ve işgalin 'iyi gitmediğini' söyledi.

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RUS İŞGALİ İYİ GİTMİYOR

Dün BBC'ye konuşan Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı devralmasının 'kaçınılmaz' olup olmadığı sorusuna "Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük" diyerek "Ukrayna'nın hem silahlı kuvvetleri hem de halkı tarafından dikkate değer bir direniş gösterdiğini ve tüm dünyanın Rusya'ya baskı uygulayarak bir araya geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov'da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.<br> Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi<br> Açıklamada, \"Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak.\" ifadeleri kullanıldı.<br> Ukrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, \"Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek\" dedi.<br> Buğday değil ceset tarlası: Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler... Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerin görüntülerini servis ederken Rusya tarafından da korkunç bir iddia geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, radyoaktif saldırı iddiası ile Ukrayna tarafından suçlanacaklarını öne sürdü. İşte savaştan dehşet görüntüleri...



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OYNAT 07:39 Irpin’de Rus bombardımanı altında tahliye: Saniye saniye sıcak çatışma anları Rus ordusu, Kiev'in yakınlarındaki Irpin'i bombardımana tuttu. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalılar da saldırılarda hayatını kaybetti. Olay yerinde gelişmeleri takip eden Yeni Şafak Muhabiri Taha Hüseyin Karagöz ile Türk gazeteciler, saldırıların ortasında yaşananlara şahit oldu. Panik anları, anbean kayıt altına alındı. BiP'te paylaş

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