|
Reklam
Reklam
Dünya

İngiltere harekete geçti: Nefes kesen operasyonla Kıbrıs'a taşıdılar

Sudan'daki çatışmalar giderek şiddetlenirken ülkeler de bölgedeki vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. İngiliz Hava Kuvvetleri (SAS) dün gerçekleştirdiği film gibi operasyonda diplomatlarını Hartum'dan çıkarmayı başardı.

11:42 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Sudan

Sudan

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Sudan'da şiddet olaylarının artması üzerine İngiliz diplomatlar ve ailelerinin başkent Hartum'dan tahliye edildiğini açıkladı.

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, şiddet olaylarının ve elçilik personeline yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığı bir dönemde Sudan'daki İngiliz diplomatlar ve ailelerinin hızlı şekilde tahliyesini tamamladığını bildirdi. İngiliz birlikleri karaya çıktıktan kısa bir süre sonra Kıbrıs'taki bir İngiliz askeri üssünden gelen iki Kraliyet Hava Kuvvetleri nakliye uçağına bindiler.

Sunak,
"Diplomatlarımızın kararlılığını ve bu zorlu operasyonu gerçekleştiren askeri personelin cesaretini takdirle karşılıyorum."
ifadesini kullandı.

Sudan'da akan kanı durdurmak ve ülkede kalan İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her yolu denemeye devam ettiklerini belirten Sunak, "Tarafları silahlarını bırakmaya ve sivillerin çatışma bölgelerini terk edebilmelerini sağlamak üzere derhal insani ateşkes uygulamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"En büyük önceliğimiz, İngiliz vatandaşlarının güvenliği"

Dışişleri Bakanı James Cleverly de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yabancı diplomatlara yönelik artan tehditler nedeniyle İngiltere'nin büyükelçilik personelini Sudan'dan tahliye ettiğini belirtti.

En büyük önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini vurgulayan Cleverly, "Sudan'da dökülen kanı durdurmaya yönelik uluslararası desteği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Ben Wallace da bu sabah İngiliz silahlı kuvvetlerinin, ABD, Fransa ve diğer müttefiklerle askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, artan tehditler nedeniyle İngiliz büyükelçiliği personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Hartum'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.



#Sudan
#İngiltere
#diplomat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.