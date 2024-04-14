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Dünya

İngiltere ile ABD savaş uçaklarını havalandırdı: İran'ın füzelerinden bazıları Irak ve Suriye'de imha edildi

İsrail merkezli i24 News haber sitesinde yer alan habere göre; İran'ın, İsrail'e yönelik başlattığı İHA ve füze saldırılarından bazıları, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları tarafından Irak ve Suriye hava sahası üzerinde engellendi.

Hüseyin Berk
01:19 - 14/04/2024 Sunday
Güncelleme: 01:48 - 14/04/2024 Sunday
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran'dan İsrail'e hava saldırısı

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı

Bildiride
"İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu."
ifadesine yer verildi.

İngiltere ile ABD'ye ait uçaklar İran'ın İHA'larından bazılarını imha etti

İsrail merkezli i24 News haber sitesinde yer alan habere göre; İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı İHA ve füze saldırılarından bazıları, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları tarafından Irak ve Suriye hava sahası üzerinde imha edildi.

"100'den fazla İHA vuruldu"

Times of Israel'e konuşan İsrailli savunma yetkilisi ise,
"ABD ve Birleşik Krallık, İran’dan İsrail’e ateşlenen 100’den fazla kamikaze İHA’yı daha İsrail’e ulaşmadan İsrail hava sahası dışında imha etti."
açıklamasını yaptı.

#İran
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