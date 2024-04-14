İngiltere ile ABD savaş uçaklarını havalandırdı: İran'ın füzelerinden bazıları Irak ve Suriye'de imha edildi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İran'dan İsrail'e hava saldırısı
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı
İngiltere ile ABD'ye ait uçaklar İran'ın İHA'larından bazılarını imha etti
İsrail merkezli i24 News haber sitesinde yer alan habere göre; İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı İHA ve füze saldırılarından bazıları, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları tarafından Irak ve Suriye hava sahası üzerinde imha edildi.