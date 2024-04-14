İngiltere ile ABD savaş uçaklarını havalandırdı: İran'ın füzelerinden bazıları Irak ve Suriye'de imha edildi

Irak'ın Divaniye kenti üzerinde çok sayıda balistik füze görüntülendi. İran medyası İsrail'e yönelik insansız hava araçlarının yanı sıra balistik füzelerin de fırlatıldığını duyurmuştu. Balistik füzelerin, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına göre çok daha hızlı ve etkili olduğu biliniyor.