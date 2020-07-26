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Dünya İngiltere, İspanyayı güvenli ülkeler listesinden çıkardı
AVRUPA

İngiltere, İspanya’yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

İngiltere, İspanya’yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

İngiltere, ikinci dalga uyarılarının arttığı İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkardığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere İspanya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı.
İngiltere İspanya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İngiltere, ikinci dalga uyarılarının arttığı İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkardığını açıkladı.

İspanya’da vaka sayısı 319 bin 501’e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.

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