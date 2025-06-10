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İngiltere İsrailli bakanların mal varlıklarına el koyacak: İsrail'den ilk açıklama geldi

İngiltere İsrailli bakanların mal varlıklarına el koyacak: İsrail'den ilk açıklama geldi

16:4410/06/2025, Salı
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İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich.
İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich.

Londra hükümeti, Ben Gvir ve Smotrich'in İngiltere'deki mal varlıklarını donduracak, aşırı sağcı bakanlara seyahat yasağı uygulayacak.

İngiltere ve ortak hareket eden ülkeler, İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e Gazze'deki savaş nedeniyle

yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.


İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre İngiltere, İsrailli iki bakanın İngiltere'deki mal varlıklarını donduracak ve bakanlara seyahat yasağı uygulayacak.


Londra, yaptırım konusunda Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelere katılacak.


Gazze'ye yönelik yardım ablukasına son vermesi için baskı

Diğer Avrupa ülkeleri gibi İngiltere de kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze'ye yönelik yardım ablukasına son vermesi için Binyamin Netanyahu hükümetinin üzerindeki baskıyı arttırıyor.


Londra geçen ay işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de korkunç politikalar izlediği gerekçesiyle İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini askıya aldı, büyükelçisini çağırdı ve Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.


İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: YANIT VERECEĞİZ

İngiltere'nin kararına İsrail'den yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararı "öfke verici" olarak nitelendirdi. Önümüzdeki hafta başında bu "kabul edilemez" karara yanıt verileceği belirtildi.



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