Dünya İngiltere İtalyayı geçebilir
AVRUPA

İngiltere İtalya'yı geçebilir

Koranavirüsün her yeri sardığı Avrupa'da, İngiltere'nin salgından İtalya'dan daha çok etkilenebileceği belirtiliyor. Hükümetin aldığı yetersiz önlemler ve geç kalınan tedbirler nedeniyle İngiltere'nin diğer Avrupa ülkelerinden daha çok zarar görebileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere virüse karşı geç kaldığı tedbirler nedeniyle İtalya'yı geçebilir.
İngiltere virüse karşı geç kaldığı tedbirler nedeniyle İtalya'yı geçebilir.

İngiltere hükümetinin aldığı tedbirlerin yetersiz olabileceği, bu yüzden ülkenin İtalya’da daha fazla pandemiden zarar görebileceği bildirildi.

İsviçre merkezli SRF televizyonunun haberinde, İngiltere hükümetinin çok fazla beklediği konusunda eleştirildiği belirtilerek, "Koronavirüsün İngiltere’ye İtalya’dan daha fazla zarar verebileceğinden korkuluyor. Büyük miktardaki veriler hesaplanabilir olmadığı için vaka sayısının gerçekte resmi kaynakların bildirdiğinden çok daha fazla olabileceği yönünde şüpheler çoğalıyor" ifadeleri yer aldı.

İngiltere hükümetinin, sorunu görmemezlikten gelmesi, kararsızlığı ve Başbakan Boris Johnson’un yersiz şakalarından dolayı eleştiriliyor.

Koronavirüsün merkez üssüne dönüşme riskiyle karşı karşıya olan Londra’da bile insanların hükümetin tavsiyelerine uymadığına dikkat çekiliyor.

Johnson hükümetinin aldığı önlemlerin yetersiz olduğu ifade edilen haberde, yapılan test sayısının artırılması gerektiği söylenirken bunun henüz sadece hedef olarak kaldığı ve hükümetin bu hedefe doğru çok yavaş ilerlediği belirtildi.

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