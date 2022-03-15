İngiltere Rus oligarkların evlerine Ukraynalıları yerleştirecek

Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok ülkenin yaptırımlarına hedef olan Rusya’ya İngiltere’den bir darbe daha geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması hususunda, mültecilerin yaptırım uygulanan Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirilme ihtimalinin masada olan seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.

Downing Street, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü’ne ait otelin düşünülen mülkler arasında olduğunu doğrulayarak, "tüm seçeneklere açık olduklarını" kaydetti.

Fakat bu konuda yeni mevzuatların gerekli olabileceğine dikkat çeken Downing Street, "Yaptırımlara ilişkin oluşturulan özel lisans konusunda bazı zorluklar var" ifadelerini kullandı. Downing Street, "Konut binalarında izinsiz oturmak yasa dışıdır. Fakat, mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" dedi.

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Öte yandan Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaptırıma uğramış ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali etmesinden bu yana İngiltere hükümeti tarafından yaptırım uygulanan 18 Rus oligarktan biri olmuştu.

FOTOĞRAF 20 İngiltere polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere’nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska’nın başkent Londra’daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini \"Resist London\" olarak adlandırdığını aktardı. Rus milyarder Deripaska’nın Londra’daki evini işgal eden protestocular, malikanede Ukrayna bayrağı açtı. Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki malikaneyi basan grup ayrıca malikaneye \"Bu mülk kurtarıldı\", \"Putin gitmeli\" ve \"Ukrayna’yı işgal eden Rus oligarklarını işgal edeceğiz\" yazılı pankartlar astı. Grup yaptığı açıklamada, Rus milyarder Deripaska’yı Putin’in Ukrayna’yı işgalinde suç ortağı olmakla suçlayarak, \"Bu konağı işgal ederek Ukrayna halkıyla ve aynı zamanda bu saçmalığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz\" dedi. Fransa’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski damadı Rus Oligarkı Kirill Dmitriev’in villası basıldı. Fransa’nın güneyindeki Biarritz’de bulunan villayı işgal eden iki eylemci tutuklandı. Villaya giren Belaruslu bir siyasi mülteci olan Pierre Haffner ve Sergei Saveliev, Ukraynalı mültecilere barınmak için bir konut teklif etme niyetinde olduklarını belirtti. Saveliev, \"ABD, İngiltere ve Fransa’dan yetkililer ekonomik olarak Rusya’ya karşı hareket etmenin yollarını ararken biz kendi adımlarımızı atıyoruz\" dedi. Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler büyüyor: Rus milyarderlerin malikanelerini işgal ettiler Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 20'nci güne girilirken Rusya'ya tepkiler ise büyüyor. İngiltere'de bir grup gösterici Rus milyarder Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesini, Fransa'da da bir grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını işgal etti.

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