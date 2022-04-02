İngiltere: Rus petrol rafinerisine saldırı Rusya'nın lojistik ağına kısa süreli yük getirecektir

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" adı altında yapılan paylaşımda, Belgorod'daki rafineride çıkan yangının bazı petrol tanklarını tahrip ettiği belirtildi.

30 Mart'ta da kentin yakınlarındaki bir mühimmat deposunda patlamalar olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bu depolardaki olası yakıt ve mühimmat kaybı, muhtemelen Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli ek yük getirecektir." ifadesi kullanıldı.

Bundan özellikle Belgorod'a 60 kilometre uzaklıktaki Harkiv'i kuşatan Rus kuvvetlerine yapılan ikmallerin etkilenebileceği ifade edildi.

Petrol rafinerisindeki saldırı

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmiş, rafineride patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurmuştu.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Motuzyanık ise saldırının Ukrayna ile ilişkisine dair iddiaları ne teyit edebileceklerini ne de yalanlayabileceklerini söylemişti.

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