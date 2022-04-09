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Dünya İngiltere Rusyaya yaptırımları yoğunlaştıracak Geri çekilmeleri taktiksel
AVRUPA

İngiltere Rusya'ya yaptırımları yoğunlaştıracak: Geri çekilmeleri taktiksel

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Rusyaya yaptırımları yoğunlaştıracak: Geri çekilmeleri taktiksel
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu. Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

"RUSYA NE KADAR DA YANILDI"

Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

"GERİ ÇEKİLMESİ TAKTİKSEL"

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Johnson, bu nedenle Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz dostlarınız elimizden gelen desteği sunmaya devam ediyoruz. Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Sadece bankalardaki varlıkları dondurmak ve oligarklara yaptırım uygulamakla kalmayacağız, aynı zamanda Rus hidrokarbonlarının kullanımından da uzaklaşacağız."

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  • Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik destek vereceklerini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu arada Ukrayna'nın başarılı olması, Ukrayna'nın kazanması ve Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yapılacak çok şey var." dedi.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

  • Öncesinde ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Johnson'ın Kiev'de olduğu Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

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