İngiltere Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Hocalı'daki müzakereleri takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycanlı gazeteciler Rus barış güçleri tarafından engellendi

Azerbaycan'ın, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelere çevre araştırması yapmak üzere gönderdiği uzmanlardan oluşan heyet bugün Hocalı'ya gitti. Azerbaycan'ın gönderdiği heyetin temaslarını takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycan medyası, Rus barış güçleri tarafından engellendi. Hocalı'daki müzakereleri yerinde takip etmek isteyen Azerbaycanlı basın mensuplarının Rus barış güçleri tarafından engellendiği anlar kameraya yansıdı.



