İngiltere Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Hükümet, yolsuzlukla bağlantılı belirli kişilerin yanı sıra insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların da kısıtlamalar kapsamına gireceğini açıkladı.
Bloomberg'e göre Londra, yaptırımlarını 9 Aralık'ta açıklayacak. Önceki gün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinde nelerin yer alacağını kısmen açıkladı. Yaklaşık 200 Rus'a karşı kısıtlayıcı tedbirlerden bahsedildiğini söyledi. Kısıtlamalar üç Rus bankasını daha etkileyecek ve yeni ihracat kontrolleri de getirilecek.