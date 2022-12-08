Dünya İngiltere Rusyaya yeni yaptırımlar uygulayacak
AVRUPA

İngiltere Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

İngiltere hükümeti, savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlar ilan etmişti. Hükümet, Rusya'ya uygulanan mevcut yaptırımlara Rus tüzel kişilerini ve vatandaşlarını da dahil etmeyi planlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​İngiltere Rusyaya yeni yaptırımlar uygulayacak
Arşiv

Hükümet, yolsuzlukla bağlantılı belirli kişilerin yanı sıra insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların da kısıtlamalar kapsamına gireceğini açıkladı.

Bloomberg'e göre Londra, yaptırımlarını 9 Aralık'ta açıklayacak. Önceki gün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinde nelerin yer alacağını kısmen açıkladı. Yaklaşık 200 Rus'a karşı kısıtlayıcı tedbirlerden bahsedildiğini söyledi. Kısıtlamalar üç Rus bankasını daha etkileyecek ve yeni ihracat kontrolleri de getirilecek.

Rusya'dan 200 ABD'liye yaptırım: Aralarında Biden'ın kardeşi de var
DÜNYA
Rusya'dan 200 ABD'liye yaptırım: Aralarında Biden'ın kardeşi de var

Seul'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
DÜNYA
Seul'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
Takvim belli oldu

Takvim belli oldu

​TOKİ projesinde dördüncü etap kuraları 7 ilde çekilecek.
Yapmayan kullanamayacak

Yapmayan kullanamayacak

​İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor.
EYTde yaş sınırı olacak mı?

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.
'Memnuniyet verici seviyede olacak'

'Memnuniyet verici seviyede olacak'

​Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.