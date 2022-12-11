Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı İranın Rusyaya askeri desteği artacak
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanlığı: İran’ın Rusya’ya askeri desteği artacak

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca yayınlanan istihbarat raporunda, İran’ın Rusya’ya yönelik askeri desteğinin önümüzdeki aylarda artacağı ifade edildi

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Haber Merkezi DHA
İngiltere Savunma Bakanlığı: İran’ın Rusya’ya askeri desteği artacak
İngiltere Savunma Bakanlığı

Yayınlanan raporda, Rusya’nın İran’dan balistik füze de tedarik edeceği ifade edilerek, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçilerinden biri haline geldi. İran'ın Rus ordusuna desteğinin önümüzdeki aylarda artması muhtemel. Rusya, yüzlerce balistik füze de dahil olmak üzere daha fazla silah elde etmeye çalışıyor. Buna karşılık Rusya, İran'a savunma ilişkilerini dönüştüren benzeri görülmemiş düzeyde askeri ve teknik destek sunuyor. Rusya, çok sayıda İran balistik füzesini hizmete sokmayı başarırsa, muhtemelen bunları Ukrayna'nın kritik ulusal altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmek ve genişletmek için kullanacak” denildi.

PUTİN, BÜTÇEYİ ARTIRDI

Raporda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Aralık’ta imzaladığı yasayla savunma, güvenlik ve kolluk kuvvetlerine 143 milyar dolar bütçe tahsis edeceği belirtilerek, “5 Aralık 2022'de Başkan Putin, Rusya'nın Federal Bütçesine ilişkin yasayı imzaladı. Taslak bütçeler, 2023'te savunma, güvenlik ve kolluk kuvvetlerine 9 trilyon rublenin (143 milyar dolar) tahsis edileceğini belirtiyor. Bu, önceki yıllara göre önemli bir artış ve Rusya'nın tüm bütçesinin yüzde 30'undan fazlasını temsil edecek” ifadeleri kullanıldı.

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