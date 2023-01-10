İngiltere Savunma Bakanlığı: Soledar’ın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün paylaştığı savunma istihbaratına göre, Ukrayna güçlerinin ilerlediği Bakhmut’un 10 kilometre kuzeyinde bulunan Soledar’a Rusya ve Wagner güçlerinin hakim olduğunu belirtti.

Rusya’nın Soledar’daki hedefinin bölgedeki Ukrayna güçlerinin iletişimini kesmek olduğunu belirten Savunma Bakanlığı, savaşın 200 kilometre uzunluğundaki kullanımda olmayan tuz madeni tünellerinin girişinde yaşandığını belirtti. Tuz madeni tünellerinin öneminin vurgulandığı açıklamada “Her iki taraf da muhtemelen bunların (tünellerin) kendi hatlarının arkasına sızmak için kullanılabileceğinden endişe ediyor” denildi.

"SOLEDAR'DA NEREDEYSE HİÇ DUVAR KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında Soledar’da yaşanan çatışmaların şiddetine değinerek “(Soledar’da) neredeyse hiç duvar kalmadı… Oradaki, Soledar'daki savaşçılarımızın dayanıklılığı sayesinde Ukrayna için ek zaman ve ek güç kazandık” ifadelerini kullandı.

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