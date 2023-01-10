Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı Soledarın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanlığı: Soledar’ın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde

İngiltere Savunma Bakanlığı, son 4 gündür Soledar’ın büyük bir bölümünün Rus ve Wagner güçlerinin elinde olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İngiltere Savunma Bakanlığı: Soledar’ın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde
Foto/Arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün paylaştığı savunma istihbaratına göre, Ukrayna güçlerinin ilerlediği Bakhmut’un 10 kilometre kuzeyinde bulunan Soledar’a Rusya ve Wagner güçlerinin hakim olduğunu belirtti.

Rusya’nın Soledar’daki hedefinin bölgedeki Ukrayna güçlerinin iletişimini kesmek olduğunu belirten Savunma Bakanlığı, savaşın 200 kilometre uzunluğundaki kullanımda olmayan tuz madeni tünellerinin girişinde yaşandığını belirtti. Tuz madeni tünellerinin öneminin vurgulandığı açıklamada “Her iki taraf da muhtemelen bunların (tünellerin) kendi hatlarının arkasına sızmak için kullanılabileceğinden endişe ediyor” denildi.

"SOLEDAR'DA NEREDEYSE HİÇ DUVAR KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında Soledar’da yaşanan çatışmaların şiddetine değinerek “(Soledar’da) neredeyse hiç duvar kalmadı… Oradaki, Soledar'daki savaşçılarımızın dayanıklılığı sayesinde Ukrayna için ek zaman ve ek güç kazandık” ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan iki gemi Pakistan'a ulaştı
DÜNYA
Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan iki gemi Pakistan'a ulaştı
Kayaların içi oyularak yapıldı

Kayaların içi oyularak yapıldı

​Başka bir benzeri daha yok: Yabancı turistlerin ilk durağı oldu.
Dünyanın en iyi köyleri arasında

'Dünyanın en iyi köyleri' arasında

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.
Kılıçdaroğlu HDPnin Hazine yardımının kesilmesine ilişkin karara karşı çıktı: Kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

​Müslüme davasında şoke eden gelişme.

​Bakan Kurum 'vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk' diyerek duyurdu.

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık
Gündem

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor
Gündem

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'a vereceği maaş da belli oldu. Peki Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek? Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.