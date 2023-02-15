İngiltere Ukrayna'yı daha az mühimmatla 'Batı tarzında' savaşmaları için eğitiyor

İngiltere Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere, Ukraynalı askerleri daha az cephane kullanımı ve 'Batı tarzında' savaşmaları konusunda eğitiyor. İngiltere, diğer Batılı müttefikleriyle birlikte Ukrayna'nın Rusya ile savaşında Kiev'i desteklemek için silah ve cephane sağlıyor.





Savunma Bakanı Wallace, "Ukrayna kendini savunmak için büyük miktarlarda cephane kullanıyor, eğitimler kısmen bu yüzden'' ifadelerini kullandı.





Wallace, İngiltere'nin standart olarak Sovyet üretimi olan mühimmat alıp sattığını ve aynı zamanda Ukrayna ordusunun mühimmat stoklarına erişim kilidini açmak için dönüşüme yardım ettiğini söyledi.





Yaptığı açıklamalarda Wallace, "Aynı zamanda çok verimli ve doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmak için eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.



