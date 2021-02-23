İngiltere uzay savaşlarına hazırlanıyor: Savaş çıkarsa uyduları yok edecek

Birleşik Krallık’ın Daily Express gazetesinde yayınlanan bir haber uydu savaşları konusunu gündeme taşıdı. Gazete, haberi İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki üst düzey bir kaynağa dayandırıyor. Yeni kurulan Uzay Komutanlığı'nın, ''savaş zamanlarında Çin ve Rus askeri ve iletişim uydularıyla mücadeleyi amaçlayan eğitim misyonları'' için yakında RAF Typhoon savaş uçaklarını ''uzayın kenarına'' yollayabileceğini yazdı.

RAF Typhoon'ların, 12 kilometre yüksekliğe çıkarak 6 kilometrelik dikey tırmanışa geçeceği ifade edildi. Gerçek savaş durumunda, bu savaş uçaklarının düşman hedeflere anti-uydu füzeleri (ASAT) fırlatarak üslerine geri dönmesi öngörülüyor.

OYNAT 00:46 NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anına ait görüntüler paylaşıldı NASA, yeni nesil uzay aracı Perseverance'ın Mars'a yaptığı başarılı iniş anına ait görüntüleri paylaştı. Perseverance'ın 1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Perseverance'ın ayrıca görev süresi boyunca karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinde gelecekteki astronotlar için oksijen üretilmesi üzerine bir deney yapması bekleniyor. BiP'te paylaş

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''Gelecekte savaş uzayda başlayabilir"

Rusya ve Çin'in anti-uzay silah geliştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine yer verildi.

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