Dünya İngiltere uzay savaşlarına hazırlanıyor Savaş çıkarsa uyduları yok edecek
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İngiltere uzay savaşlarına hazırlanıyor: Savaş çıkarsa uyduları yok edecek

İngiltere Uzay Komutanlığı'nın, savaş çıkması durumunda düşman uydularını yok etmeye yönelik tatbikat düzenlemeyi planladığı bildirildi. Hedefte ise Çinliler ve Rusların olduğu öğrenildi.

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Birleşik Krallık’ın Daily Express gazetesinde yayınlanan bir haber uydu savaşları konusunu gündeme taşıdı. Gazete, haberi İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki üst düzey bir kaynağa dayandırıyor. Yeni kurulan Uzay Komutanlığı'nın, ''savaş zamanlarında Çin ve Rus askeri ve iletişim uydularıyla mücadeleyi amaçlayan eğitim misyonları'' için yakında RAF Typhoon savaş uçaklarını ''uzayın kenarına'' yollayabileceğini yazdı.

  • RAF Typhoon'ların, 12 kilometre yüksekliğe çıkarak 6 kilometrelik dikey tırmanışa geçeceği ifade edildi. Gerçek savaş durumunda, bu savaş uçaklarının düşman hedeflere anti-uydu füzeleri (ASAT) fırlatarak üslerine geri dönmesi öngörülüyor.

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''Gelecekte savaş uzayda başlayabilir"

Rusya ve Çin'in anti-uzay silah geliştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine yer verildi.

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