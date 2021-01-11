Dünya İngiltere ve Almanya alarm veriyor Vaka ve ölümler kontrolden çıktı
AVRUPA

İngiltere ve Almanya alarm veriyor: Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Almanya ve İngiltere'de vaka ve ölüm sayıları alarm verici seviyede. Özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı açıklandı. İngiltere şu anda dünyada en çok can kaybı yaşanan beşinci ülke.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere ve Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor.
İngiltere ve Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor.

Almanya'da 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen koronavirüs vaka ve can kayıpları yüksek seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) açıkladığı son verilere göre ülkede 31 bin 849 yeni vaka kaydedilirken bin 188 kişi de salgında yaşamını yitirdi. Almanya'da Cuma sabahı itibariyle salgında en yüksek günlük kayıp verilmiş oldu. Bir önceki en yüksek can kaybı 30 Aralık'ta kaydedilmiş, bu tarihte bin 129 kişi yaşamını yitirmişti.

İNGİLTERE DÜNYADA BEŞİNCİ EN ÇOK KAKYIP VEREN ÜLKE

İngiltere'de son bir içinde bin 325 kişi yaşamını yitirirken, günlük vaka sayısı yeni bir zirve olan 68 bin 53'e ulaştı. İngiltere'de salgında toplam 80 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. İngiltere dünyada en fazla kayıp veren ülkeler arasında beşinci sırada.

Başbakan Boris Johnson da bugün yaptığı açıklamada "Hastanelerimiz salgının başından bu yana olmadığı kadar baskı altında ve ülkede vaka sayıları alarm verici düzeylerde artıyor" dedi ve sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek için harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'de korona önlemleri daha da sertleştirilmiş, virüsün yeni varyantının kontrol altına alınması için 4 Ocak itibariyle en yüksek alarm düzeyine geçilerek tüm ülkede Şubat ortasına kadar tam kapanma devreye girmişti.

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