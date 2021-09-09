İngiltere’de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor: Rekor sayı

İngiltere’de, korona virüs (Covid-19) salgınına bağlı olarak gelişen hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedavi olmak için bekleyen hasta sayısı rekor seviyeye ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayınlanan verilerde, Temmuz ayı sonunda toplam 5,6 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği ve bunun Ağustos 2007’den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

HASTA SAYISI 3 KAT FAZLA

NHS verilerinde, tedavi olmayı bekleyen hastalar arasından 293 bin kişinin 1 yıldan fazla süredir beklediği belirtilirken, Temmuz 2020’de bu sayısının 83 bin 203 olduğu kaydedildi. Bu yıl tedavi olmak için 52 haftadan uzun süredir bekleyen hasta sayısının ise bir yıl öncesine göre en az 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yaptığı açıklamada, bekleyen hasta sayısındaki artışla mücadele etmek için acil önlem alınması gerektiğini bildirdi. Javid, gerekli önlemler alınmazsa bekleyen hasta sayısının 13 milyona ulaşabileceği konusunda uyardı.

YÜZDE 82 ARTIŞ



NHS, tedavi için bekleyen hastaların en çok kanser tedavisi, kalça ve diz protezleri ile katarakt ameliyatı bekleyenleri içerdiğini bildirerek, Temmuz 2021’de İngiltere’deki hastanelere rutin tedavi için kabul edilen toplam kişi sayısının ise, bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak bu sayının 259 bin 642’ye ulaştığını kaydetti. Geçtiğimiz yaz mevsimine kıyasla bu yaz çok daha fazla test ve tedavinin yapıldığını ve hastanelerde binlerce Covid-19 hastası ile ilgilenildiğini belirten NHS, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2,7 milyon test ve 1,6 milyon tedavi ile karşılaştırıldığında, bu yıl 3,9 milyon test ve 2,6 milyon hastanın tedaviye başladığını bildirdi.

KORONAVİRÜS HASTALARI ARTIYOR

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İngiltere’de hastanelerdeki Covid-19 hasta sayısının Haziran başında 800’den az olduğu belirten NHS, bu rakamın Temmuz sonunda 5 binin üzerine çıkarak, şu anda hastanelerde 6 bin 300’den fazla Covid-19 hastası olduğuna dikkat çekti.