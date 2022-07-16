Dünya İngilterede başbakanlık için yarışan Liz Trusstan skandal seçim vaadi Ruanda gibi Türkiyeye de göçmen göndermek istediğini söyledi
AVRUPA

İngiltere'de başbakanlık için yarışan Liz Truss'tan skandal seçim vaadi: Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi

İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalan Muhafazakar Parti liderliği için aday olan isimlerinden Dışişleri Bakanı Lis Truss, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının genişleteceğini ifade etti. Milletvekillerine seslenen Truss, başbakan olması durumunda İngiltere’nin göçmenleri Ruanda’ya gönderme planına Türkiye’yi ve İspanya'yı da eklemeyi düşündüğünü açıkladı. Öte yandan nisan ayındaki Ruanda planı tepki toplamıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede başbakanlık için yarışan Liz Trusstan skandal seçim vaadi: Ruanda gibi Türkiyeye de göçmen göndermek istediğini söyledi
Liz Truss

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası, birçok siyasi başbakanlık için adaylıklarını açıkladı.

İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss, seçimleri kazanabilmek adına ırkçı ve popülist söylemlerine devam ediyor.

Göçmenler için Türkiye planı

İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss’ın, Ruanda planına Türkiye’nin de katılmasını isteyeceği öğrenildi.

The Times’ın edindiği bilgiye göre Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınır dışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye ve İspanya gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.

Özel toplantıda açıkladı

Dışişleri Bakanı, özel olarak milletvekillerine Truss’ın göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi.

Göçmenler için Türkiye ile müzakere başlatacak

Buna göre Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini ekledi.

"Türkiye'nin hazır olup olmadığı başka bir soru"

Truss'a yakın bir kaynak, "Türkiye'nin Liz'in potansiyel olarak bakacağı türden bir ülke" olduğunu söyledi. Kaynak, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" diye ekledi.

Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope, Truss'ın geçtiğimiz günlerde kendisine Türkiye ve İspanya'yı da içeren diğer ülkelerle benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı.

Bodruma demirledi

Bodrum'a demirledi

​Değeri 150 milyon dolar: Dünyanın en büyükleri arasında.
Dev projede ışık göründü

Dev projede ışık göründü

​Mesafe iki saat 15 dakikaya inecek.
Dönüyorlar

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

​Yahudi popçunun Biden'la tokalaşmaması dünya gündeminde.

​Hatice hemşirenin ölümden döndüğü anlar kamerada.

​Dört kişi canından oluyordu.

​Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump evinde hayatını kaybetmişti.

Termometreler<br>50 dereceyi gördü

Termometreler
50 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalanlar çeşme başlarına akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.