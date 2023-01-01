İngiltere’de gıda fiyatlarında artış: Son 45 yılın en serti

İngiltere’de Aralık 2022'de gıda fiyatlarının yüzde 16,8 son 45 yılın en sert artışını kaydettiği bildirildi.

ONS verilerine göre, İngiltere'de gıda fiyatlarında aralık ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artış süt, şeker, reçel, bal ve çikolata kalemlerinde kaydedildi.