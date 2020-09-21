İngiltere'de günlük vaka sayısı Ekim ortası 50 bine çıkabilir

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ülkede koronavirüs vaka sayısının her 7 günde ikiye katlandığını söyleyerek yeni uyarılarda bulundu. Whitty, yeni kısıtlamaların getirilmemesi halinde Ekim ortasında günlük vaka sayısının 50 bine çıkacağını, Kasım ortasında günlük can kaybının 200'e yükseleceğini belirtti.
HER YAŞ GRUBUNDA ARTIYOR
Prof. Chris Whitty, vaka sayılarının bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte her yaş grubunda arttığını, bunun test sayısının artmasıyla ilgisi bulunmadığını vurguladı.
Ülkede Pazar günü 3 bin 899 yeni vaka tespit edilmişti.
Prof. Chris Whitty, nüfusun yüzde 8'inin Covid-19'a karşı antikor geliştirdiğini, Londra'da ise bu oranın yüzde 17 olduğunu açıkladı.
Whitty, bu oranların virüsün yayılmasını önlemeyeceğine dikkat çekti.
İngiltere'de ikinci karantina kurallarının gelebileceğini duyan vatandaşlar marketlere akın etmişti.