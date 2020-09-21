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Dünya İngilterede günlük vaka sayısı Ekim ortası 50 bine çıkabilir
AVRUPA

İngiltere'de günlük vaka sayısı Ekim ortası 50 bine çıkabilir

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty, ükkedeki vaka sayılarının arttığını söyleyerek Ekim ortalarında sayıların 50 bini bulabileceğini söyledi. Whitty vaka sayılarının her yaş gurubunda arttığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de vaka sayıları artıyor.
İngiltere'de vaka sayıları artıyor.

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ülkede koronavirüs vaka sayısının her 7 günde ikiye katlandığını söyleyerek yeni uyarılarda bulundu. Whitty, yeni kısıtlamaların getirilmemesi halinde Ekim ortasında günlük vaka sayısının 50 bine çıkacağını, Kasım ortasında günlük can kaybının 200'e yükseleceğini belirtti.

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HER YAŞ GRUBUNDA ARTIYOR

Prof. Chris Whitty, vaka sayılarının bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte her yaş grubunda arttığını, bunun test sayısının artmasıyla ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Ülkede Pazar günü 3 bin 899 yeni vaka tespit edilmişti.

Prof. Chris Whitty, nüfusun yüzde 8'inin Covid-19'a karşı antikor geliştirdiğini, Londra'da ise bu oranın yüzde 17 olduğunu açıkladı.

Whitty, bu oranların virüsün yayılmasını önlemeyeceğine dikkat çekti.

İngiltere'de ikinci karantina kurallarının gelebileceğini duyan vatandaşlar marketlere akın etmişti.

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