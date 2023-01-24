İngiltere'de hükümetin pansiyonlarına yerleştirilen 200 çocuk kayboldu

İngiltere’nin gündeminde, akıllara birçok şüphe düşüren bir konu var. İçişleri Bakanı yetkilisi Simon Murray, Lordlar Kamarası’nda açıklama yaptı.

Murray, sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybolduğunu ifade etti. Hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolan çocuklar, tedirginlik yarattı. Murray, kaybolan çocukların çoğunun daha sonra takip edildiğini ve bulunduğunu vurguladı.

Bir diğer yandan çocuklarına rasında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 kişinin olduğu, çocukların yüzde 88’inin Arnavutluk uyruklu olduğu belirtildi. Murray, çocukların kaybolma nedeniyle ilgili genelleme yapmanın da yanlış olacağının altını çizdi.