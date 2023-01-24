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Dünya

İngiltere'de hükümetin pansiyonlarına yerleştirilen 200 çocuk kayboldu

Sığınma talebi sonrasında pansiyonlarına yerleştirilen 200 çocuktan yüzde 88'inin Arnavutluk uyruklu olduğu belirlendi.

15:01 . 24/01/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

İngiltere’nin gündeminde, akıllara birçok şüphe düşüren bir konu var. İçişleri Bakanı yetkilisi Simon Murray, Lordlar Kamarası’nda açıklama yaptı.

200 çocuk kayboldu

Murray, sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybolduğunu ifade etti. Hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolan çocuklar, tedirginlik yarattı. Murray, kaybolan çocukların çoğunun daha sonra takip edildiğini ve bulunduğunu vurguladı.

Çocukların yüzde 88'i Arnavutluk uyruklu

Bir diğer yandan çocuklarına rasında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 kişinin olduğu, çocukların yüzde 88’inin Arnavutluk uyruklu olduğu belirtildi. Murray, çocukların kaybolma nedeniyle ilgili genelleme yapmanın da yanlış olacağının altını çizdi.

#ingiltere
#arnavutluk
#Simon Murray
33 dakika önce
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İngiltere'de hükümetin pansiyonlarına yerleştirilen 200 çocuk kayboldu
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