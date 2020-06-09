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Dünya İngilterede ırkçılık karşıtı gösterileri ırkçılar bastı Afrikaya geri dönün
AVRUPA

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterileri ırkçılar bastı: Afrika'ya geri dönün

İngiltere'de ırkçılığı protesto eden bir grup ırkçı başka bir grubun saldırısına maruz kaldı.

"Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan gruba yaklaşan ırkçı bir grup "Afrika'ya geri dönün" sloganı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı bir grup göstericilere &quot;Afrika'ya geri dönün&quot; diye bağırdı.
Irkçı bir grup göstericilere "Afrika'ya geri dönün" diye bağırdı.

ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar İngiltere'de de yayıldı. Irkçılığı protesto eden bir grup ırkçı başka bir grubun saldırısına maruz kaldı.

"Siyahilerin hayatları değerlidir" protestolarına katılan protestocular ırkçı bir grubun sözlü saldırısına uğradı. "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan gruba yaklaşan ırkçı bir grup "Afrika'ya geri dönün" sloganı attı.

İngiltere’de binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston’ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı.

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