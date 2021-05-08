İngiltere'de 'kırmızı liste' isyanı: Hava yolu şirketleri hükümete uluslararası uçuşlar için çağrı yaptı

Türkiye, 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasını devreye alırken, koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarında ciddi oranda düşüş kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, tam kapanma öncesi 60 bin seviyelerinde seyreden vaka sayısı son olarak 20 bin 107'ye indi, ölü sayısı keskin düşüşle 278'e geriledi.

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDE

İngiltere ise bu gelişmeye rağmen Türkiye'yi "kırmızı liste"ye ekledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'in de kırmızı listeye dahil edileceğini söyledi.

Buna göre; Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 185 TL) giderinin yolcular tarafından karşılanması gerekiyor.

İNGİLİZ HAVA YOLLARI TEPKİLİ

İngiltere merkezli hava yolu şirketleri ise Londra yönetiminin kararına tepki gösterdi. Londra'nın "yeşil listesi"nde Portekiz, Cebelitarık, Avustralya, Singapur ve İsrail dahil sadece 12 destinasyon bulunuyor. Bu ülkelerden İngiltere'ye gidenlere zorunlu karantina uygulanmıyor. Independent'ın aktardığına göre, İngiliz hava yolu firmaları, hükümeti karantinasız seyahat için yeşil listedeki ülke sayısını artırmaya çağırdı.

REKLAM

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren hava yollarının çatı kuruluşu "Airlines UK", hükümetten 17 Mayıs'ta yürürlüğe girecek "yeşil liste"ye büyük çapta eklemeler yapmasını istedi.

"İNGİLTERE GERİDE KALIYOR"

Airlines UK İcra Kurulu Başkanı Tim Alderslade, 12 ülkeli listeye ilişkin, "Kaçırılan bir fırsat ve yeşil listeye giren çok az ülke ile yalnızca isim olarak hava yolculuğunun yeniden açılmasını temsil ediyor." dedi. Alderslade, Avrupa Birliği'nin aşılanmış kişilerin kısıtlama olmaksızın seyahat edebileceklerini söylediğini anımsatarak, "Bu da İngiltere'yi geride kalma ve Avrupa ve ABD'deki kilit pazarlara uluslararası seyahat açmama riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadesini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

EasyJet İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren, listede Avrupa destinasyonlarının olmamasının "veriler veya bilim tarafından doğrulanmadığını" kaydetti. British Airways CEO'su Sean Doyle da İngiliz hükümetinin kararını "hayal kırıklığı" şeklinde nitelendirdi.

HÜKÜMETE "AŞIRI TEDBİR" SUÇLAMASI

İngiliz Havayolu Pilotları Derneği'nin (BALPA) Genel Sekreteri Brian Strutton, hükümeti "aşırı tedbir" almakla suçladı. Strutton, "Seyahat sektöründe çalışanlar ve tatile ya da iş için uçmak isteyen milyonlarca insan için son derece hayal kırıklığı yaratıyor." şeklinde konuştu.

REKLAM

"TARAFTARLAR TÜRKİYE'YE GİTMEMELİ"

Bu arada İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabileceğini söylemişti. İngiliz bakan, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli. İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.