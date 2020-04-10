Dünya İngilterede sağlık sistemi krizde Göçmen doktorlar ölüyor
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İngiltere’de sağlık sistemi krizde: Göçmen doktorlar ölüyor

Kovid-19’dan etkilenen İngiltere’de salgınla mücadelede hayatını kaybeden 8 doktorun da göçmen olması tartışmaya yol açtı. Ülkede beyaz İngiliz doktorlar daha prestijli branşlarda çalışırken göçmenlerin ancak ön safta iş bulabildiği belirtiliyor. Sağlık çalışanları koruyucu ekipman yetersizliği de yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı
Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı

İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa’da koroanvirüs salgınından en fazla etkilenen İngiltere’de sağlık sisteminde skandallar bitmek bilmiyor. Salgınla mücadelede göçmen doktorların ön safta mücadele ettiği ve can verdiği ülkede, sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman verilmemesi de sistemin krizini derinleştiriyor. Son olarak kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Birkaç hafta önce İngiltere’nin Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi’nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştı. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı. Öte yandan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı

IRKÇILIK TARTIŞMASI

İngiltere’de salgınla mücadelede hayatını kaybeden 8 doktorun tamamının göçmen olması, sağlık sisteminde ırkçılık tartışmasını gündeme taşıdı. New York Times gazetesinin haberine göre göçmen doktorlar, İngiltere doğumlu doktorlara göre daha riskli branşlarda ve birimlerde görevlendiriliyorlar. Habere göre salgınla mücadele sırasında, Mısır, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Sri Lanka ve Sudan kökenli 8 göçmen doktor hayatını kaybetti.

Çin’den parasını geri istedi

  • Öte yandan İngiltere, Çin’den satın aldığı 3.5 milyon korona virüs test kitinin bozuk çıkması üzerine parasını geri istedi. İngiltere, Çin’den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon test kitinin, pek çok kez negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı. Boris Johnson hükümeti, geçtiğimiz ay Çin’den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3.5 milyon korona virüs test kiti için geri ödeme istiyor. Korona virüs test koordinatörü Pr. Dr. John Bell, satın alınan testlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, Covid-19 testine tabi tutulan çoğu insanda hatalı sonuçlar alındığını doğruladı. Bell, “Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi” şeklinde konuştu.

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