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Dünya İngilterede sosyal medyaya ayar Teknoloji şirketleri kendi kurallarını belirleyemez
AVRUPA

İngiltere’de sosyal medyaya ayar: Teknoloji şirketleri kendi kurallarını belirleyemez

İngiltere, Kovid-19 dönemindeki yalan ve manipülatif haberlerin yayıldığı sosyal medyaya çeki düzen vermeye hazırlanıyor. İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi hükümete sonbahara kadar vaat ettiği yasal düzenleme taslağını yayınlama çağrısı yaptı. Komite Başkanı Julian Knight, sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlanamayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Parlamentosu’nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, sosyal medyayı düzenleyen bir yasa olmadığı için koronavirüs salgını sırasında zararlı ve yanıltıcı bilgilerin internet ortamında “çok tehlikeli bir şekilde” yayıldığını söyledi. BBC’nin haberine göre Komite, hükümete sonbahara kadar vaat ettiği yasal düzenlemenin taslağını yayınlama çağrısı yaptı. Komite Başkanı Julian Knight, teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını kendilerinin belirlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Knight, “Doğru yasama yapısının halen ortaya konmadığını görüyoruz ve sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Bu yeterli değil. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil ve biz hala bekliyoruz. Şu ana kadar bu konuda çok fazla gecikme yaşandığını görüyorum” dedi.

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ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Google ve Facebook, kendi kurallarını ihlal eden gönderilerle ilgili olarak yeni önlemler almak için yatırımlar yaptıklarını söylüyor. Ancak sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme çağrıları, çocukların şiddet ve istismara karşı korunması için çalışmalar yapan yardım kuruluşu NSPCC tarafından memnuniyetle karşılandı. Kuruluşun çocukların güvenliğiyle ilgili internet politikaları bölümü başkanı Andy Burrows, “Parlamento Komitesi, yasal düzenlemenin hızı ve düzenleyici kurumların gerekli güce sahip olup olmadığı konusunda kaygı duymakta haklı” dedi. Komitenin yayımladığı raporda, Nisan 2019’da yayımlanan İnternette Zararlı İçerik Belgesi’nde belirlenen tavsiyelerin yasal düzenlemeye geçirilmesi çağrısı yapılıyor.

Belgede, teknoloji şirketlerini kullanıcılarını korumaya dönük adımlar atmaya zorlamak için yasal açıdan “özen gösterme yükümlülüğü” altına alınması ve bu yasanın uygulanmasını sağlamak için de düzenleyici bir kurumun oluşturulmasını öneriyor.

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Kötü aktörlere fırsat sağlıyor

Fotoğraf: Arşiv
  • Parlamento’nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi de kendi raporunda, yasal düzenlemenin gecikmesinin pandemi sürecinde sahte tedavi yöntemleri, 5G teknolojisi ve diğer komplo teorileri hakkındaki hatalı bilgi ve dezenformasyonun yayılmasının yarattığı zararın giderilmesini sekteye uğratacağına dair kaygılarını dile getirdi. Raporda ayrıca, sosyal medya şirketlerinin reklam odaklı iş modellerinin hatalı bilgilerin yayılmasını teşvik ettiği ve “kötü aktörlerin” gerçeğin kendisinden bağımsız olarak, duygusal içerikler üzerinden para kazanmasına olanak sağladığı belirtildi. Komite Başkanı Knight, BBC’ye yaptığı açıklamada, Facebook, Twitter ve Google’ın sahibi olduğu YouTube gibi bu sektörün büyük oyuncularının platformlarında daha fazla düzenlemeye gitmeye “bağıra çağıra” sürüklendiğini ifade etti.

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