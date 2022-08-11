İngiltere’de su kısıtlaması: 33 milyon kişiyi vuracak

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan küresel enerji krizi nedeniyle planlı elektrik kesintilerine hazırlanan İngiltere, şimdi de kuraklık ve kaynakların azalması dolayısıyla su kullanımında kısıtlama kararı aldı. İngiliz hükümetinin kış hazırlıkları adeta “kıyamet senaryosuna hazırlanıyor” izlenimi veriyor. Acil durum planı kapsamında enerjinin karneye bağlanması ile tren istasyonları ve hükümet binalarının kapatılması gündemde. Gıda endüstrisinden ise boş kalacak raflar için şimdiden plan hazırlamaları istendi. Avrupa’yı saran sıcak hava dalgasından nasibini alan ülke, bu yıl tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı. Uyarının 14 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935’ten bu yana en sıcak temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz’da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.

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SU KULLANIMINA KISITLAMA

İngiltere’nin en büyük su şirketi olan ve yaklaşık 15 milyon kişiye su sağlayan Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getirileceğini duyurdu. BBC’nin haberine göre, ekim ayına kadar sürmesi beklenen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor. Şirketin kısıtlama kararında, İngiltere Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Thames Water’ın ardından Yorkshire, Severn Trent ve South West gibi diğer şirketlerin de benzer kısıtlamalar için hazırlık yaptığını yazdı. Eğer bu şirketler de su kullanımında kısıtlamaya giderse, yasakların 33 milyon insanı etkileyeceği belirtiliyor.

ASIL KRİZ KIŞ AYLARINDA

Rusya’nın Avrupa’ya giden gazı kesmesi sonrası yaşanan gaz kıtlığı nedeniyle bu kış ülkede planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı, enerji arzının güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirdiği açıklamasında, acil durum planları kapsamında enerjinin karneye bağlanabileceğini duyurdu. Söz konusu plan, önümüzdeki kış kütüphanelerin, tren istasyonlarının ve hükümet binalarının kapatılmasına yol açabilir.

RAFLAR BOŞ KALMASIN UYARISI

Yetkililer, yiyecek ve içecek endüstrisinden, elektrik kesintisi durumunda rafların boş kalmaması için önlem almalarını talep etti. Aynı şekilde patronlardan, jeneratörlerinin bakımının düzgün yapıldığından ve dizel tanklarının dolu olduğundan emin olmaları istendi.

HANE HALKI BORÇ BATAĞINDA

Ülkede hane halkının enerji borcu rekor seviyeleri gördü. İngiltere merkezli fiyat karşılaştırma şirketi Uswitch tarafından paylaşılan verilere göre, İngiliz vatandaşlarının ödemedikleri enerji faturalarının toplamı 1,3 milyar sterline ulaştı. Faturaların yüzde 80 oranında yükselmesi dolayısıyla toplam borç bir yıl öncesine göre üç kat artarken, bu borcun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu kaydedildi. Uswitch Enerji Politikaları Direktörü Justina Miltienyte, şirketin paylaştığı verilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Enerji borcu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kış enerji fiyatlarındaki artış birçok hane için son derece tehlikeli bir duruma dönüşecek. Bu borç kış boyunca katlanarak artacak” ifadelerini kullandı. Planlı kesintiler, kömür santrallerinin yeniden devreye sokulması ve ülkenin gaz depolama tesislerinin restorasyonu da dahil olmak üzere alınan tüm önlemlere rağmen, İngiltere’nin yeni dönemde Avrupa Birliği ve Norveç’ten yapılan ithalata bağımlı hale geleceği düşünülüyor.

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‘Mum ve odun stoklayın’ çağrısı

Avrupa, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve hızla yükselen enerji fiyatlarıyla boğuşurken, hükümetler yeni çözüm yolları arıyor. Kışın elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapılan İsviçre'de, Federal Elektrik Komisyonu Başkanı, halka kış için mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulundu. İspanya'da ise klima kullanımını sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi. Halka açık ofis ve iş yerlerinde klimalar 27 derecenin altına düşürülemeyecek. Bu mekanların kapılarının kapalı tutulması da zorunlu hale geldi. Almanya'nın Hannover şehri de hastane ve okullar dışındaki kamu binalarında klima ve fanlı ısıtıcı kullanımını yasakladı. Yunanistan ve İtalya, kamu binalarında klima kullanımı konusunda geçen ay kısıtlamaya gitmiş, klimaların 27 derecenin altında kullanılması yasaklanmıştı.