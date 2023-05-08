İngiltere'de taç giyme töreninin maliyeti ve Kraliyetin sömürgeci tarihi tartışılıyor: Daha iyi bir sistem arayışı başladı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giymesinin ardından törenin maliyeti ve Kraliyetin koloni geçmişine ilişkin İngiliz medyasında ve akademik çevrelerde çeşitli makaleler kaleme alındı.
Törenin vatandaşlara yansıması 50 ila 100 milyon sterlin olacak
Asıl harcamanın güvenli için olduğu vurgulanan makalede, yapılan bir ankette halkın yüzde 51'inin harcamaları devletin karşılamaması gerektiğini savunduğu kaydedildi.
Saray için yapılan geçmiş harcamalara da yer verilen makalede, Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giymesine bugünün parasıyla 20 milyon sterlin (yaklaşık 500 milyon lira) harcandığı bilgisi paylaşıldı.
Makalede, Buckingham Sarayı'nın sözcüsünün harcamalara ilişkin açıklamasına da yer ayrıldı. Sözcü, törene küresel çaptaki ilginin harcanan paradan daha fazlasını getireceğini savundu.
Kraliyet mücevherlerini süsleyen elmaslar kolonilerden
Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan (LSE) Dr. Bethany Rebisz, Kral Charles'ın taç giymesiyle İngiltere'nin sömürgeci geçmişinin yeniden tartışıldığını belirten makale kaleme aldı.
Britanya İmparatorluğu'nun çözülmesinin ardından İngiliz hükümdarlarının İngiliz Milletler Topluluğu'nun sembolik lideri olduğuna işaret edilen makalede, Kral Charles'ın törende taktığı İmparatorluk Devlet Tacı'ndaki Cullinan 2 elması ile elinde taşıdığı asadaki Cullinan 1 elmasının Güney Afrika'dan getirildiğinin altı çizildi.
Hindistan'da bulunan Işık Dağı (Kuh-i Nur) elmasının da bugün Londra Kulesi'ndeki Kraliyet mücevherlerinin arasında sergilendiği bilgisi de paylaşıldı.