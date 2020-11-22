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Dünya İngilterede testi negatif çıkanlara "Özgürlük kartı" verilecek
AVRUPA

İngiltere'de testi negatif çıkanlara "Özgürlük kartı" verilecek

İngiltere'de haftada iki kez koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere "özgürlük kartı" verilecek. Özgürlük kartı projesiyle tüm ülkenin bir hafta içinde test edilmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi DHA
İngiltere'de koronavirüs testi haftada 2 kez negatif çıkanlara &quot;özgürlük kartı&quot; verilecek.
İngiltere'de koronavirüs testi haftada 2 kez negatif çıkanlara "özgürlük kartı" verilecek.

İngiltere’de hükümetin, kişilere, haftada iki kez koronavirüs testi negatif çıktığı sürece 'özgürlük kartı' verileceği öne sürüldü.

BİR HAFTADA BELLİ OLACAK

İngiliz medyasının ismini vermediği hükümet kaynağına göre ‘Özgürlük Kartı’ kazanmak için, insanların düzenli olarak test edilmesi gerekecek ve sonuçların olumsuz çıkmaya devam etmesi durumunda, kişilere kart veya belge verilecek. Hükümetin planladığı Özgürlük Kartı projesinin arkasında tüm ülkeyi 1 haftada test etme planı bulunuyor.

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NORMAL YAŞAMA İZİN

İngiliz medyasının hükümet kaynağına göre üzerinde çalışılan planda, Özgürlük Kartı’nın dijital sertifika gibi akıllı telefonda saklanacak ve hükümetin aşılama programı hızlanana kadar insanların nispeten normal bir yaşam sürmelerine izin verecek. Kişilerin düzenli test yaptırmasını hedefleyen sistem sayesinde İngilizler, özgürce dolaşabilecek.

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TEST SAYISINI YÜKSELTECEK

İngiltere’nin bu planının detayında, belirti göstermeyen kişilerin bile test edilmesini kapsayan ülke çapında kitlesel bir test programı yer alıyor. 'Moonshot Operasyonu' adı altında ulusal test programının 100 milyar sterlinlik genişlemesinin bir parçası olarak gelecek yılın başlarında günde 10 milyona kadar test gerçekleştirmeyi umdukları iddia ediliyor. İngiliz hükümetinin bu planı başarılı olursa tüm Birleşik Krallık nüfusunun haftalık olarak test edilmesi sağlanacak ve haftada iki kez negatif çıkan kişilere Özgürlük Kartı verilecek.

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