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Dünya

İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere`de tüketici güveni 3 aydır ilk kez düştü. Ocak ayında tüketici güven endeksi son 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

10:18 . 20/01/2023 Friday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler, Aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyorlardı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmadan hesaplanan GfK tüketici güven endeksi genelde Ocak aylarında yükseliş gösteriyordu.

Güven endeksi için ankete 3-12 Ocak tarihlerinde 2000 kişinin katıldı.

Ocak ayında kişisel finansal durumlarının gelecek 12 ayda daha iyi olacağına inananlar ile daha kötü bekleyenler arasında denge Aralık ayındaki -29'dan -27'ye toparlandı.

Gelecek 12 ayda ekonomik durumun daha iyi olacağına inananlar ile daha iyi olmayacağını düşünenler arasında denge ise -53'den -54'e çıktı.




#İngiltere
#eflasyon
#tüketici
#alışveriş
#ekonomi
1 saat önce
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İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesinde
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