İngiltere'de yeni yasa hazırlığı: Whatsapp'ın yasaklanmasına neden olabilir

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor. Ancak İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini savundu.