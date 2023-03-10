|
Reklam
Reklam
Dünya

İngiltere'de yeni yasa hazırlığı: Whatsapp'ın yasaklanmasına neden olabilir

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği açıklandı.

09:47 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
Arşiv

Arşiv

Ana şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini duyurdu. TRT Haber'de yer alan habere göre, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.

Güvenliği zayıflatıyor

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor. Ancak İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini savundu.




#İngiltere
#WhatsApp
#Avrupa
1 saat önce
default-profile-img
İngiltere'de yeni yasa hazırlığı: Whatsapp'ın yasaklanmasına neden olabilir
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler
Kastamonu Komando Taburu nöbet değişiminde Komando Andı'yla yeri göğü inletti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.