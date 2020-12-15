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Dünya İngilterede yer yıl bine yakın kişi sokakta ölüyor
AVRUPA

İngiltere'de yer yıl bine yakın kişi sokakta ölüyor

İngiltere'de sokakta yaşamını yitiren evsiz sayısı 2019'da son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 778 evsizin 2019'da sokakta hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de her yıl bine yakın kişi sokakta ölüyor.
İngiltere'de her yıl bine yakın kişi sokakta ölüyor.

İngiltere ve Galler'de sokakta yaşamını yitiren "evsiz" sayısının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı açıklandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), cinsiyeti ve ölümlerin en çok gerçekleştiği şehirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre raporda, 778 evsizin 2019'da sokakta hayatını kaybettiği ve bunun ONS'nin evsizlerin ölüm sayılarına ilişkin verileri yayımlamaya başladığı 2013'ten bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olduğu kaydedildi.

7 YILDA 4 BİN 200 KİŞİ SOKAKTA ÖLDÜ

Son 7 yılda yaklaşık 4 bin 200 evsizin sokakta hayatını kaybettiği belirtilen raporda, bu sayının 2018'de 726, 2017'de 600, 2016'da 560 ve 2015'te 520 olduğu açıklandı.

Erkeklerin ortalama yaşam süresi 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama yaşam süresi 45.9, evsiz kadınların ise 43.4 olarak belirlendi.

Raporda, başkent Londra'nın en çok evsiz ölümünün görüldüğü şehir olduğu, ölümlerin yüzde 11'nin intihar, yüzde 38'nin ise uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği ve ölenlerin yüzde 88'inin erkek olduğu belirtildi.

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