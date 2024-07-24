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Dünya

İngiltere'den çarpıcı itiraf: Ordumuz güçlü değil

İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, yaptığı açıklamada, "Gerektiği kadar güçlü olmadığımızı kabul edecek kadar alçakgönüllü olmalıyız ve bunu düzeltmek için kararlılıkla odaklanmamız gerekiyor" dedi.

09:11 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünce (RUSI) düzenlenen "Kara Savaşı" başlıklı konferansta konuştu.


İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçim öncesi zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi tartışmalarına değinen Radakin, buna gerek olmadığını söyledi.


"Personel, ekipman, stok, eğitim ve teknoloji eksikleri var"


Radakin, şöyle devam etti:


"Üstesinden gelinmesi gereken yakın vadeli finansal zorluklar var. Tarihi yetersiz yatırımla mücadele ediyoruz. Personel, ekipman, stok, eğitim ve teknoloji eksiklikleri var. Olmamız gerektiği kadar güçlü olmadığımızı kabul edecek alçakgönüllülüğe ve ardından bunu düzeltmek için kararlılığa ve odaklanmaya ihtiyacımız var."

"NATO'nun Rusya'ya karşı muazzam bir üstünlüğü var"


Radakin, Rusya'nın Batı dünyasının hasımları arasında başı çektiğini belirterek Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadığı kayıpları 10 yıldan uzun sürede yerine koyacağını öne sürdü.


Rus ordusuyla İngiliz ordusunun karşılaştırıldığı yorumlara yönelik Radakin, "Rusya veya başka bir saldırgana karşı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte savaşacağımız kabul edilmeden, İngiltere ve Rusya karşılaştırıldığında sinirleniyorum. NATO'nun Rusya'ya karşı muazzam bir üstünlüğü var." ifadesini kullandı.


"Putin doğrudan saldırmayabilir"


NATO'nun konvansiyonel askeri üstünlüğü karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "nükleer tehditlerde bulunduğunu" vurgulayan Radakin, bu üstünlük devam ettikçe Rusya'dan nükleer bir saldırı gelme olasılığı bulunmadığının altını çizdi.


Radakin, NATO'nun toplamda 3,2 milyon silah altında askeri bulunurken, bu sayının Rusya'da 1,2 milyon olduğuna işaret etti.


NATO üyelerinden birine saldırmanın "hepsine saldırmak" anlamına geldiği 5. maddeye dikkati çeken Radakin, şunları kaydetti:


  • "Putin, bir NATO üyesine, 5. maddeyi tetikleyecek şekilde doğrudan saldırmayabilir. Uzayda, siber ortamda ya da dijital altyapımızın en zayıf olduğu su altında bizi tehdit ettiğini gördük. Asker olarak rolümüz, halka güven vermek ve kararlılığımızı güçlü tutmaktır. Tehditler değişebilir ve gelişebilir. Onları sürekli gözden geçiriyor ve müttefiklerimizden aldığımız istihbaratı karşılaştırıyoruz."


#ingiltere
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#Tony Radakin
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