|
Dünya

İngiltere'den Hollanda'ya dikkat çeken mesaj: 'İntikam vakti geldi'

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen, Bağdat'ta oturduğu bir kahvehaneden Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" açıklaması yaptı.

09:46 - 12/07/2024 Cuma
AA
İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen
İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen, sosyal medya X hesabı üzerinden, Bağdat'ta bir kahvehanede oturup nargile içerken, Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" başlıklı görüntü paylaştı.


"Tarihimize kara bir gün yaşattılar"


"Hollanda dost canlısı bir ülke ve Hollanda halkı kültürel ve dini açıdan bize yakın, ancak bir tarihçi olarak göz ardı edemeyeceğim bazı şeyler var"
diyen Hitchen, sözlerine şöyle devam etti:

"1667 yılında Hollanda Deniz Kuvvetlerinin İngiliz sularına girmesi ve İngiliz filosunu yakması tarihimize kara bir gün yaşattı. Bu konuyu düşünmek için 4 asır bekledik ve bugün Hollanda'ya ve Hollanda büyükelçisine mesajım; 'intikam vakti geldi'."



#İngiltere
#Hollanda
#Bağdat
34 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? 12 Temmuz Diyanet il il cuma vakitleri