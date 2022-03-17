Dünya İngiltereden Putin iddiası Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair çok ama çok kuvvetli kanıtlar var
AVRUPA

İngiltere'den Putin iddiası: Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair 'çok ama çok kuvvetli' kanıtlar var

İngiltere Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair "çok ama çok güçlü kanıtlar" bulunduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden Putin iddiası: Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair çok ama çok kuvvetli kanıtlar var
Liz Truss

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.

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"ÇOK AMA ÇOK GÜÇLÜ KANITLAR VAR"

Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var" ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE SAHADAKİ SAVAŞ SUÇU KANITLARINI TOPLUYOR"

  • İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek" dedi.

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