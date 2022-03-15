Dünya İngiltereden Rusyaya lüks tüketim ürünleri yasağı İhracat yapılmayacak
AVRUPA

İngiltere'den Rusya'ya lüks tüketim ürünleri yasağı: İhracat yapılmayacak

İngiliz hükümeti, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat kalemlerine ise ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden Rusyaya lüks tüketim ürünleri yasağı: İhracat yapılmayacak
İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı.

İngiliz hükümeti, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat kalemlerine ise ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİNE YASAK

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, son yaptırımların son adımı olarak artık Rusya ile ticarette yüzlerce üründe Dünya Ticaret Örgütü kapsamında uygulanan Milletlerarası Hukuk Açısından En Çok Gözetilen Ulus Kaydı esasının gözetilmeyeceği kaydedildi.

YÜZDE 35 EK VERGİ

Hükümetin açıklamasında, Rusya’dan içerisinde votka, çelik, gübre, çimento, tahıl ve kürk ürünlerinin bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında mevcut vergilere ilaveten yüzde 35 ek vergi uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada İngiltere’nin Rusya’dan ithalatında ek vergi uygulamasına karar verilen kalemler arasında, alüminyum, meşrubat ürünleri, cam ürünleri, yağ, kağıt, makina, sanat eserlerine ve antika parçalarına da yer verildi.

Hükümetin açıklamasında İngiltere’nin Rusya’dan yıllık votka ithalatının yaklaşık 900 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'daki barbarca eylemleri nedeniyle cezalandırma kararlılığımızda uluslararası ortaklarımızla omuz omuza duruyoruz.” ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise “Yeni tarifelerimiz, Rus ekonomisini küresel ticaretten daha da izole edecek ve (ülke olarak) uymadığı kurallara dayalı uluslararası sistemden faydalanmamasını sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Rusya'nın (Ukrayna'yı) işgalinden bu yana (yaptırımları uygulayacağımız) kişi ve kurum sayısı binin üzerine çıkmış olacak."

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